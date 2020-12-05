"Дети будут в безопасности и комфорте" Дмитрий Морев взял на контроль капремонт 9-й школы

Сегодня глава Архангельска Дмитрий Морев встретился с подрядчиком и представителем ОНФ на месте проведения работ.
После капитального ремонта учеников и педагогов школы № 9 ждет немало приятных новшеств. Например, будут оборудованы лингафонный кабинет для изучения иностранных языков, и актовый зал, которого ранее в здании не было. Но главное, учиться здесь будет безопасно – школа была поставлена на капремонт по причине аварийного состояния фундамента и ряда конструкций. В качестве работ уверен не только подрядчик, но и руководители организаций, которые осуществляют на объекте авторский и строительный контроль – их дети в ближайшее время пойдут именно в эту школу.
Ранее активисты ОНФ посетили объект и выразили обеспокоенность по ряду решений, которые приняты проектировщиками и воплощены в жизнь подрядчиком. На сегодняшний день вопросы, связанные с пожарной безопасностью решены – сверены расчеты рисков, всё соответствует нормам. Облицовка стен в коридорах школы выполнена панелями в соответствии с паспортом изделия от производителя.
- На объекте сейчас работает более 40 человек. Подрядчик заверил, что в срок до 30 мая капитальный ремонт здания будет завершен, и мы сможем приступить к оснащению школы оборудованием. Достигнута договоренность с областным правительством о выделении средств на эти цели. Хорошо, что качество работ находится на контроле не только у администрации города, но и у народного фронта. Такой двойной контроль добавляет уверенности в том, что после ремонта школа прослужит долгие годы, дети будут в безопасности и комфортных условиях, - подвел итог выездного совещания Дмитрий Морев.