Звонок для оппозиции. На выборах главы МО в Красноборском районе единоросс оставил далеко позади эсера и лдпровца

В Красноборском р-не Архангельской области прошли досрочные выборы главы МО «Телеговская».
По предварительным данным уверенную победу одержал выдвиженец от «Единой России» Игорь Усачев – 76.32% голосов избирателей. Его конкуренты от «Справедливой России» и ЛДПР набрали 13.82% и 6.25% соответственно.
Об Усачеве известно следующее. Возраст - 34 года. По специальности – инженер-технолог. Работал электросварщиком ручной сварки на ОАО ПО «Севмаш». Занимался предпринимательской деятельностью, работал инженером по качеству, начальником отдела по закупкам и сбыту круглых лесоматериалов в ООО «ГК УЛК». До выдвижения в главы МО занимал должность заместителя директора по логистике ООО «Сполохи».
Напомним, осенью этого года состоятся выборы в Государственную Думу. Можно считать произошедшее в Красноборском районе легкой разминкой…