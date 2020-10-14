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Алексей Таборов упорствует в своей невиновности

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по  обвинению экс-главы Виноградовского р-на Архангельской области Алексею Таборову (на прошлой неделе добровольно сложил свои полномочия) в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное в особо крупном размере).

 

По версии следствия, глава муниципального образования обратился к предпринимателю с предложением за счет собственных средств осуществить строительство многоквартирных домов с целью последующей реализации их муниципальному образованию. В дальнейшем обвиняемый, гарантируя предпринимателю заключение муниципальных контрактов на покупку квартир в построенных домах, потребовал за это безвозмездно передать в качестве взятки в пользование своей знакомой квартиру в одном из них стоимостью не менее 1,4 млн. рублей, а затем заключить фиктивный договор купли-продажи этой квартиры. После заключения фиктивного договора право собственности на квартиру зарегистрировано на знакомую обвиняемого, который таким образом получил взятку в особо крупном размере.

 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.

 

В ходе допросов обвиняемый свою вину не признал. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото из оперативной съемки задержания Таборова)

30 март 09:21 | : Политика / Скандалы

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