Алексей Таборов упорствует в своей невиновности

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению экс-главы Виноградовского р-на Архангельской области Алексею Таборову (на прошлой неделе добровольно сложил свои полномочия) в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, глава муниципального образования обратился к предпринимателю с предложением за счет собственных средств осуществить строительство многоквартирных домов с целью последующей реализации их муниципальному образованию. В дальнейшем обвиняемый, гарантируя предпринимателю заключение муниципальных контрактов на покупку квартир в построенных домах, потребовал за это безвозмездно передать в качестве взятки в пользование своей знакомой квартиру в одном из них стоимостью не менее 1,4 млн. рублей, а затем заключить фиктивный договор купли-продажи этой квартиры. После заключения фиктивного договора право собственности на квартиру зарегистрировано на знакомую обвиняемого, который таким образом получил взятку в особо крупном размере.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.
В ходе допросов обвиняемый свою вину не признал. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
(фото из оперативной съемки задержания Таборова)