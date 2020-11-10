Блогера Варламова, радеющего за Архангельск, задержали в Южном Судане

Известный московский блогер Илья Варламов, в последние годы уделяющий немало внимания Архангельску и даже очно встречавшийся с его новым мэром, задержан в аэропорту южносуданского города Капоэты.
Об этом факте сообщил Петр Верзилов, находящийся вместе с ним в поездке.
Причиной задержания стал пульт от дрона, который нашли в багаже Варламова. Причем сам дрон ранее был изъят в аэропорту Уганды при схожих обстоятельствах.
«Нас в данный момент пытаются допрашивать и изъять телефоны, мы пока их не даем. Но уже объявлено, что телефоны будут изыматься, а нас оставят здесь», - комментирует происходящее Верзилов.
Пока неизвестна цель поездки Варламова в одну из самых неспокойных точек земного шара. Возможно, это был очередной авторский поиск самых поганых мест на Земле, в списке которых уже стоит архангельский Сульфат.
Наблюдатели, читавшие «Слезы пустыни», начинают беспокоиться за жизнь и здоровье Ильи…
(на фото: новые узники южносуданского режима)