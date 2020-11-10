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Блогера Варламова, радеющего за Архангельск, задержали в Южном Судане

Известный московский блогер Илья Варламов, в последние годы уделяющий немало внимания Архангельску и даже очно встречавшийся с его новым мэром, задержан в аэропорту южносуданского города Капоэты.

Об этом факте сообщил Петр Верзилов, находящийся вместе с ним в поездке.

Причиной задержания стал пульт от дрона, который нашли в багаже Варламова. Причем сам дрон ранее был изъят в аэропорту Уганды при схожих обстоятельствах.

«Нас в данный момент пытаются допрашивать и изъять телефоны, мы пока их не даем. Но уже объявлено, что телефоны будут изыматься, а нас оставят здесь», - комментирует происходящее Верзилов.

Пока неизвестна цель поездки Варламова в одну из самых неспокойных точек земного шара. Возможно, это был очередной авторский поиск самых поганых мест на Земле, в списке которых уже стоит архангельский Сульфат.

Наблюдатели, читавшие «Слезы пустыни», начинают беспокоиться за жизнь и здоровье Ильи…

(на фото: новые узники южносуданского режима)  

13 январь 14:33 | : Политика / Скандалы

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