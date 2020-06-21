Елена Вторыгина остается с Архангельской областью

Одна из интриг воскресного дня голосования, о которой мы сообщали ранее – в случае избрания Юрия Бездудного главой НАО (выборы там проходят не прямым голосованием, а утверждением местными депутатами), представлять интересы округа в Совете Федерации будет депутат ГосДумы от Архангельской области Елена Вторыгина.
Наблюдатели расценили этот тактический ход так – окончательно запутать ненецкого жителя где округ, а где область с прицелом на будущее объединение двух субъектов. Ведь в этом случае место Вторыгиной на Охотном ряду занимает житель НАО Матвей Чупров, шедший следующим в межрегиональном списке «Единой России» на выборах 2016 года.
Бездудный победил… но вчера вечером назвал совсем другую фамилию на пост сенатора – Гусев.
Справка: Денис Владимирович Гусев – председатель Совета городского округа "Город Нарьян-Мар". Родился в 1976 году. Имеет два высших образования. В 1999 году окончил Поморский государственный университет по специальности "историк", в 2014 году – Северный (Арктический) федеральный университет по специальности "инженер". Трудовую деятельность начал в 1999 году со службы в Архангельской таможне. С 2000 года по октябрь 2019 года работал в ПАО "ЛУКОЙЛ" в Нарьян-Маре. В 2012 году был избран депутатом Совета Заполярного района второго созыва, в сентябре 2013 года – депутатом Архангельского областного собрания депутатов шестого созыва. С декабря 2016 года является секретарем Ненецкого регионального отделения партии "Единая Россия". В 2004 году учредил Федерацию бокса Ненецкого автономного округа и руководил ей до 2019 года. Чемпион Архангельской области по боксу 1995 года. Женат, воспитывает троих детей.
По сведениям редакции, полученным от собственных московских источников (впрочем, их правдивость сейчас проверяется), против кандидатуры Вторыгиной восстала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Причины такого антагонизма пока не ясны.
Впрочем, Елена Андреевна параллельно включена в сенаторский список Александра Цыбульского, тоже победившего в воскресенье на выборах, но уже в Архангельской области. Кроме него в него вошли действующий сенатор Виктор Павленко и креатура КПРФ - строительный магнат, давно покинувший региона, Александр Некрасов.
Напомним, эта каденция Государственной Думы заканчивается ровно через год.