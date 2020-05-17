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Елена Вторыгина перейдет из ГосДумы в Совет Федерации

Коллеги из авторитетного издания «Эхо севера» (Ассоциация «Вольное дело») с ссылкой на один из телеграм-каналов поделились ожидаемыми в осенний политический сезон сюрпризами.

Так, по их версии, депутат Государственной Думы от Архангельской области Елена Вторыгина пересядет из кресла на Охотном ряду в кресло на Большой Дмитровке в здании Совета Федерации. Причём будет представлять там интересы Ненецкого автономного округа. Информация подтверждается тем, что она включена в список кандидатов в сенаторы от Юрия Бедудного, представленного врио губернатора в окружную избирательную комиссию

В свою очередь ее место займет Матвей Чупров (НАО), четвертый номер в межрегиональном списке «Единой России» на выборах 2016 года.

Кроме Вторыгиной, в сенаторский список, уже от Республики Коми (кандидат в губернаторы Уйба), включена Ольга Епифанова. Ее место по тому же принципу займет Ирина Чиркова (обе из «Справедливой России»). Впрочем, последняя продолжает принимать участие в архангельской губернаторской гонке… а там, как бог даст.

 

09 сентябрь 14:29 | : Горячая тема / Политика

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