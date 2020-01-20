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Ненецкий автономный округ окончательно стал протестным регионом

По данным местного избиркома, 55.25% процентов жителей Ненецкого округа на вчерашнем референдуме по поправкам в Основной закон поставили галочку в графе «нет».

Таким образом, НАО оказался единственным российским регионом, где референдум фактически провалился.

Однако в Кремле, судя по комментарию, опубликованному «Интерфаксом», не видят в этом никакой трагедии:

"В 1993 году на референдуме по Конституции против высказались избиратели в 17 регионах, в ходе нынешнего плебисцита против высказался только один субъект федерации".

Наблюдатели полагают, что движущей силой протестного голосования стало планируемое ранее присоединение округа к Архангельской области. Также, по их мнению, подобный результат фактически поставил крест на легитимизации Юрия Бездудного в качестве губернатора – он так и не смог взять контроль над политической ситуацией в НАО.

02 июль 11:18 | : Политика

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