Ненецкий автономный округ окончательно стал протестным регионом

По данным местного избиркома, 55.25% процентов жителей Ненецкого округа на вчерашнем референдуме по поправкам в Основной закон поставили галочку в графе «нет».
Таким образом, НАО оказался единственным российским регионом, где референдум фактически провалился.
Однако в Кремле, судя по комментарию, опубликованному «Интерфаксом», не видят в этом никакой трагедии:
"В 1993 году на референдуме по Конституции против высказались избиратели в 17 регионах, в ходе нынешнего плебисцита против высказался только один субъект федерации".
Наблюдатели полагают, что движущей силой протестного голосования стало планируемое ранее присоединение округа к Архангельской области. Также, по их мнению, подобный результат фактически поставил крест на легитимизации Юрия Бездудного в качестве губернатора – он так и не смог взять контроль над политической ситуацией в НАО.