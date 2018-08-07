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Гуд бай, Кривов! Еще один «птенец гнезда Орлова» покидает Поморье

Оставил свой пост министр транспорта в правительстве Архангельской области Вадим Кривов.

Когда-то бывший глава региона представил его «своим старым товарищем», которого он вызвал в регион «укреплять чиновничий аппарат» в самом начале своего правления.

Укреплять Кривов начал с советника руководителя областной администрации, далее в «Архангельскавтодоре», через два года перешел в Агентство по транспорту, а в 2015 году переместился в областное министерство, созданное в структуре правительства региона как раз под него.

Об его успехах на этом посту можно судить по состоянию местных дорог и транспорта. Подробности в материале «Объехать на кривых».

Освободившийся кабинет на Троицком займет Юрий Попов.

О дальнейших планах отставника пока неизвестно. Есть мнение, что он переместится в Санкт-Петербург поближе к товарищу.

 

29 июнь 12:00 | : Политика

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