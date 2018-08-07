Гуд бай, Кривов! Еще один «птенец гнезда Орлова» покидает Поморье

Оставил свой пост министр транспорта в правительстве Архангельской области Вадим Кривов.
Когда-то бывший глава региона представил его «своим старым товарищем», которого он вызвал в регион «укреплять чиновничий аппарат» в самом начале своего правления.
Укреплять Кривов начал с советника руководителя областной администрации, далее в «Архангельскавтодоре», через два года перешел в Агентство по транспорту, а в 2015 году переместился в областное министерство, созданное в структуре правительства региона как раз под него.
Об его успехах на этом посту можно судить по состоянию местных дорог и транспорта. Подробности в материале «Объехать на кривых».
Освободившийся кабинет на Троицком займет Юрий Попов.
О дальнейших планах отставника пока неизвестно. Есть мнение, что он переместится в Санкт-Петербург поближе к товарищу.