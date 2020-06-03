В Архангельской области выборы коронавируса не боятся

Соответствующая поправка к Указу губернатору от 17 марта (ограничения в связи с пандемией) была внесена Александром Цыбульским и действует со вчерашнего дня.
По ней жителям Архангельской области разрешили посещать государственные и муниципальные организации для голосования по поправкам в Конституцию, на выборах и референдумах, если волеизъявление дистанционно невозможно. Изменения касаются и кандидатов, которые решили баллотироваться.
Примечательно, что почти одновременно с внесением вышеуказанной поправки активист всех протестов Александр Песков (кличка «сексот») получил протокол за нарушение режима самоизоляции при проведении одиночного пикета на площади Ленина против поправок к Конституции.
Напомним, что в течении долгого периода уровень суточного заболевания вирусом COVID-19 в Поморье не снижается и стабильно держится выше 100. Основный очаги заражаемости – Архангельск и Северодвинск.