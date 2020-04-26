Песков – путь стукача. «Навальник» написал донос на архангельских журналистов

«Мы без конца ругаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить — кто написал четыре миллиона доносов?» (Сергей Довлатов)
За четыре миллиона ответить не берусь… но про одного современного архангельского сексота (секретного сотрудника на общественных началах) могу рассказать.
В минувшее воскресенье на мой мобильный раздался звонок с незнакомого номера.
- Леонид Леонидович? С вами говорит судебный дознаватель …(имярек). К нам поступило заявление от гражданина Пескова Александра в том, что вы распивали спиртные напитки в общественном месте при большом скоплении народа…
Я так и сел. Точнее, откинулся на спинку кресла.
- Где? Когда?! Я из дома выхожу, дай бог, раз в месяц.
- 11марта сего года в конференц-зале отеля «Delta» на Набережной Северной Двины примерно в 12 часов дня…
И тут я вспомнил!
…В тот день по указанному адресу проходила пресс-конференция мэра Архангельска Игоря Годзиша. На подобных мероприятиях часто случаются неожиданные перфомансы… люди-то творческие собрались.
Коллега Маринин (news29.ru) предъявил градоначальнику бутылке с сомнительным содержимым и не менее сомнительной этикеткой, что-то типа спиртосодержащее, которую он приобрел в круглосуточном шинке, организованном в бывшей трансформаторной будке, и задал риторический вопрос - «Доколе?!».
Годзиш повертел бутылку в руках и засомневался:
- Точно спиртное?
Ну, не будет же мэр областной столицы проверять содержимое, рискуя своим драгоценным для населения здоровьем.
Этот тяжёлый (и опасный для пищеварения) труд мы с коллегой Азовским («Эхо севера») решили взять на себя.
Открыли. Понюхали. Никакого ярко выраженного запаха. Но подобные эксперименты принято доводить до конца. Тем более что не догадались захватить с собой спиртометры (на следующую пресс-конференцию обязательно).
Лизнули содержимое. Горькая водичка. О чём и сообщили руководителю городской администрации под аплодисменты собравшихся. Гордо добавив – «пивали в своей жизни и похуже».
Годзиш похвалил нас за профессиональную жертвенность, но с шинком обещал разобраться – там не только нарушают правила торговли, но и обманывают клиентов.
Все эти манипуляции были сняты сразу на несколько телекамер, а сюжет с «дегустацией» позже появился в соцсетях. Видимо, там его и узрел бдительный гр-н Песков. Иначе никак, на подобные мероприятия пускают только по редакционным удостоверениям, сверяясь с списком приглашённых.
Конечно, бывают всякие совпадения… но с большой долей вероятности можно предположить, что гражданин заявитель никто иной, как Александр Песков – бывший координатор архангельского штаба Алексея Навального. После закрытия оного этот тип примкнул в антимусорному протесту, где поучаствовал практически во всех внутренних скандалах, о чём много писала региональная пресса.
Заявление, по словам дознавательницы, было написано 6 мая. Почти два месяца прошло! С чего бы вдруг?
Мне представляется это так.
Сидел-сидел Саша Песков, уставший после первомайских праздников вкупе с режимом самоизоляции, и подумал – а не сделать ли мне кому-нибудь подлянку?
И сделал. Заодно напомнив о себе органам, переставшим интересоваться его деятельностью – штаб главного оппозиционера России закрылся в Поморье за ненадобностью, проект Шиес тоже. Соответственно, исчезли и доходы.
Самооценка такая штука… всё время требует подтверждения. Хотя бы и подлостью.
Странно, что Песков не учёл одного обстоятельства – его политическое движение категорически отрицает любое сотрудничество с органами. Тем более, их лидер сам частенько страдает от подобных заяв в свой адрес.
Ну, а мне ещё предстоит личное общение с дознавателем под протокол. Хорошо бы с той, что звонила… очень приятный женский голос.
P.S. Кстати, бутылка с горькой водичкой так и осталась одиноко стоять на столике при входе в конференц-зал. Кто будет проходить мимо, загляните… вдруг она ещё там? Скучает...
Леонид Черток