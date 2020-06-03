Мэр Нарьян-Мара Олег Белак потягается с Бездудным

Политсовет «Единой России» выставил мэра Нарьян-Мара Олега Белака в качестве кандидата на осенние губернаторские выборы.
Кроме него, в партийном списке стоят глава Малоземельского сельсовета, член Совета по развитию местного самоуправления при президенте РФ Михаил Талеев и врио губернатора региона Юрий Бездудный.
Теперь список кандидатов отправится на согласование в Москву, в центральный исполком партии. После согласования региональное отделение "Единой России" внесет их губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому на утверждение.
Интрига в том, что реноме Бездудного, появившегося в округе всего несколько месяцев назад, очень пострадало в истории с неудавшимся объединением округа с Архангельской областью, против которого встало не только население, но и депутаты окружного Собрания. Именно они должны будут осенью решить, кто станет главой маленького, но гордого региона на ближайшие пять лет.
Наблюдатели вполне допускают, что Москва решит не рисковать отдавать богатую недрами территорию в руки коммуниста или жириновца, и утвердит альтернативную Бездудному кандидатуру.
Отметим, что временные главы обоих пока независимых регионов не собираются отказываться от идеи объединиться, пусть и в отдаленном будущем. В частности, Александр Цыбульский в интервью московскому корреспонденту сказал буквально следующее: «Я понимаю, что я задел самую глубинную нить души жителей Ненецкого округа. Мне обидно по-человечески, что так произошло, потому что я всегда очень по-доброму и искренне относился и к жителям, и к округу, и до сих пор так продолжаю делать. Но с другой стороны, я не готов из-за этого отступить от своей идеи, потому что я считаю ее правильной».
Такая позиция временного главы вряд ли отразится на результатах осеннего голосования в Архангельской области. А вот в округе…