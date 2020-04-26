Кремлевские источники: В 2020 году в Архангельской области изберут временного губернатора

В Москве об объединении Архангельской области и Ненецкого округа говорят, как о чем-то решенном. Это следует из ряда публикаций, появившихся в федеральных СМИ с 13 мая (подписание меморандума).
Уже идут прикидки, кто конкретно возглавит укрупненный регион.
Интересную версию выдвигает интернет-издание «Открытые медиа», ссылаясь на информацию из собственных источников в администрации президента и правительстве НАО.
Из нее следует, что избранные главы обоих субъектов Федерации фактически полтора года будут находиться в статусе временных. Юридическое же укрупнение региона будет оформлено только к 1 января 2022 года. И тогда уже общего губернатора будут выбирать не всенародно, а келейно - депутатами регионального законодательного Собрания.
По умолчанию, это будет глава области, но не округа.
Напомним, Александру Цыбульскому предстоит пройти через прямые выборы в сентября этого года, полномочия же Юрия Бездудного подтвердят большинством голосов парламентарии НАО.
«Таким образом, Бездудный и Цыбульский могут проработать в нынешнем статусе лишь два года, но у последнего есть шанс поруководить регионом ещё пять лет, если его работа устроит Кремль. Цыбульский работал в Минэкономразвития и главой НАО, ему предстоит разобраться в сложной ситуации, когда в Архангельскую область вольётся округ с собственным бюджетом», - резюмирует издание.