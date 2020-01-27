Игорь Арсентьев: «Орлов не был равнодушным»

Глава Плесецкого района Игорь Арсентьев, в недавнем прошлом депутат областного Собрания, высказал свое отношение к ушедшему в отставку губернатору Игорю Орлов:
- Многие спрашивают, как я отношусь к отставке Губернатора Архангельской области И.А. Орлова и назначению ВрИО Губернатора А.В. Цыбульского.
Мое знакомство с Игорем Анатольевичем началось в 2013 году с достаточно жёсткой перепалки во время его визита в Пинежский район (тогда я был депутатом районного собрания, был молод, дерзок и политически не опытен) и продолжилось сейчас конструктивным общением в вертикали «губернатор-глава района». Он вообще по-особому относится к главам, понимая и осознавая тот ворох проблем, с которыми им приходится сталкиваться.
Можно по-разному оценивать итоги работы И.А. Орлова на посту Губернатора региона. Плюнуть в спину уходящего проще всего, так поступили многие, ну а я хочу сказать спасибо, спасибо за то, что все эти годы абсолютно точно не был равнодушным, ни к судьбе региона, ни к нам, его жителям.
Александра Витальевича не знаю совсем, слежу за его деятельностью лишь с того момента, как он стал Губернатором НАО. Молодой руководитель с прогрессивным взглядом на развитие территорий. Во время представления его, как ВрИО Губернатора Архангельской области, он сделал акцент на том, что является сторонником радикальной правды, а значит не приемлет «очковтирательства», что особенно важно в нынешних реалиях. Как и все жители региона, возлагаю на Александра Витальевича большие надежды, уверен, что наши взгляды на развитие Плесецкого района, во многом совпадут.
А потому пожелать ВрИО Губернатора хочу только одного - удачи!