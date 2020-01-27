Константин Щемелинин о предчувствии большой войны

Разворачивающиеся сейчас бои в сирийской провинции Идлиб несут в себе серьезные риски, очень серьезные.
За все время войны в Сирии, начавшейся в 2011 году, Дамаск ни разу не противостоял регулярной армии иностранного государства!
Всевозможные противники, которые были успешно побеждены сирийцами, не были армиями, а представляли собой более или менее хорошо оснащенные боевые группы.
У врагов Дамаска никогда не было в избытке ни тяжелого вооружения, ни огромного количества снарядов, ни мощной ПВО, ни полноценной боевой авиации, а также признания в мире, открывающего путь к мировому рынку вооружений!
Турция — это государство, существующее столетиями, с историей, с опытом побед и поражений, с регулярной армией, имеющей на вооружении весь арсенал конвенционных средств поражения, а также обладающая крепкой экономикой и собственным ВПК.
В настоящее время Турция в Идлибе не воюет!
Но развитие событий вполне может привести как к ограниченной войне между Анкарой и Дамаском на территории Идлиба, так и к более широкомасштабному конфликту. Именно в этом таится опасность нынешних сражений в данной сирийской провинции.
Бои за Идлиб сейчас для Дамаска гораздо важнее прошлых боев за Пальмиру, боев за Алеппо и прочих сражений сирийской войны.
Константин Щемелинин, крымский писатель
(rusvesna.su)