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Константин Щемелинин о предчувствии большой войны

Разворачивающиеся сейчас бои в сирийской провинции Идлиб несут в себе серьезные риски, очень серьезные.

За все время войны в Сирии, начавшейся в 2011 году, Дамаск ни разу не противостоял регулярной армии иностранного государства!

Всевозможные противники, которые были успешно побеждены сирийцами, не были армиями, а представляли собой более или менее хорошо оснащенные боевые группы.

У врагов Дамаска никогда не было в избытке ни тяжелого вооружения, ни огромного количества снарядов, ни мощной ПВО, ни полноценной боевой авиации, а также признания в мире, открывающего путь к мировому рынку вооружений!

Турция — это государство, существующее столетиями, с историей, с опытом побед и поражений, с регулярной армией, имеющей на вооружении весь арсенал конвенционных средств поражения, а также обладающая крепкой экономикой и собственным ВПК.

В настоящее время Турция в Идлибе не воюет!

Но развитие событий вполне может привести как к ограниченной войне между Анкарой и Дамаском на территории Идлиба, так и к более широкомасштабному конфликту. Именно в этом таится опасность нынешних сражений в данной сирийской провинции.

Бои за Идлиб сейчас для Дамаска гораздо важнее прошлых боев за Пальмиру, боев за Алеппо и прочих сражений сирийской войны.

Константин Щемелинин, крымский писатель

(rusvesna.su)

15 февраль 08:14 | : Политика

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