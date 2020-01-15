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Черный Ленин получит убежище в Архангельской области?

После многочисленных запросов общественников, среди которых были депутаты ГосДумы, афролатыш Бенес Айо, получивший прозвище «Черный Ленин» за свои политические взгляды, был освобожден из-под стражи.

Напомним, Айо был арестован в Ленском р-не Архангельской области по запросу латвийских властей (по некоторым данным, украинских тоже), куда он прибыл для подъема духа защитников Шиес, продолжающих протестовать против замороженного строительства экотехнопарка.

До этого экстремал отметился на Донбассе, где по его же словам принимал участие в боевых действиях (запрос на экстрадицию был связан именно с этим).

Выйдя из следственного изолятора, Бенес Айно первым делом попросил политического убежища в России, в чем его поддержал депутат ГосДумы и писатель Сергей Шаргунов. Шансы на это оцениваются как высокие, хотя латвийские власти будут гарантировано опротестовывать

Наблюдатели на полном серьезе предлагают дать любителю  острых ощущения право на жительство в границах Архангельской области. Как раз в его стиле…

(на фото: судя по всему, в такой компании Бенеса и задержали)

14 февраль 11:40 | : Политика

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