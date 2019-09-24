Читайте в Итогах недели от 1 декабря 2019 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели
Сегодня в Итогах:
- Когда твои друзья с тобой – как Путин вытаскивает за уши рейтинг «Единой России», и чем это может кончится;
- Молодежь на низком старте – россияне мечтают о загранице как о чём-то абстрактном и несбыточном;
- Лицом к лицу с первым лицом – Игорь Орлов уверен, что на Шиес выполняется задача государственной важности.
Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/45961-itogi-nedeli-s-25-nojabrja-po-1-dekabrja-2019-goda.html