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Читайте в Итогах недели от 1 декабря 2019 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели

Сегодня в Итогах:

- Когда твои друзья с тобой – как Путин вытаскивает за уши рейтинг «Единой России», и чем это может кончится;

- Молодежь на низком старте – россияне мечтают о загранице как о чём-то абстрактном и несбыточном;

- Лицом к лицу с первым лицом – Игорь Орлов уверен, что на Шиес выполняется задача государственной важности.

Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/45961-itogi-nedeli-s-25-nojabrja-po-1-dekabrja-2019-goda.html  

01 декабрь 06:39 | : Политика / Экономика / Скандалы

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