Итоги недели с 25 ноября по 1 декабря 2019 года

Сегодня в Итогах:
- Когда твои друзья с тобой – как Путин вытаскивает за уши рейтинг «Единой России», и чем это может кончится;
- Молодежь на низком старте – россияне мечтают о загранице как о чём-то абстрактном и несбыточном;
- Лицом к лицу с первым лицом – Игорь Орлов уверен, что на Шиес выполняется задача государственной важности.
Федеральные новости
«Единая Россия»: От съезда к наезду
Прошедший съезд «Единой России» дал повод для новой волны пересудов не только в стане оппозиции (как системной, так и несистемной), но и в рядах сторонников «партии власти» (действующим членам деваться некуда, политических перебежчиков в конце второго десятилетия нового века стали презирать даже в собственных семьях).
Наш беспартийный президент, он же хэдлайнер главного партийного мероприятия, строго сказал, что партия нуждается в обновлении кадров, от чего зубы свело даже у присутствовавшей в зале молодёжи. Потому что те, кто сегодня только идёт в политику, намного циничней любого ветерана. У последних хотя бы в начале были какие-то романтические иллюзии, у этих – голый прагматизм. Чем докажу? Посмотрите, какие высокие конкурсы на факультеты госуправления, повыше, чем на актёрские. И уж поверьте – любой абитуриент знает, что удачная карьера номенклатурщика начинается с партийности. Хотя такая зарплата будет всегда поменьше, чем в бизнесе. Зачем тогда рвутся? Несложно догадаться.
Вот этих молодых да борзых и опускал с небес на грешную землю наш Гарант Конституции, непрозрачно напомнив присутствующим, что в идеале партия не должна превращаться в закрытое акционерное общество (ЗАО), и что партия не исполнительной власти служит, а народу. Напомню, на последнем тезисе Зеленский стал президентом Украины, тамошний избиратель купился на необычное название «Слуга народа», плохо представляя себе, как это должно выглядеть в реальности. В русской традиции слуги в основном хозяйские сапоги до блеска начищают и до господского стола не допускаются…
Как же на практике будет у нас выглядеть такое служение? Моей фантазии хватает на общественные приёмные под сине-белым флагом ЕР, многофункциональные центры, где обиженным гражданам будут оказываться, прежде всего, юридические услуги (не беспроцентные же кредиты им раздавать, честное слово?!). Но всё это есть и так, может быть, в меньших масштабах, чем требуется. Сказать избирателю, что партия власти готова подвинуться, чтобы уступить у власти место представителя других политических течений? Простите, но такого не бывает. Наоборот, по моим сведениям, полученным от московских источников, не так давно во время закрытого совещания в аппарате президента было принято волевое решение в дальнейшем свести к минимуму победы кандидатов от других партий на выборах глав регионов. Можно отдать один район (Плесецк, например), даже два… но не всю область! Иначе потенциальные кандидаты в партию власти, особенно те, что при деньгах, почуют вольный ветерок перемен и начнут разбегаться по всяким ЛДПР, где внутренняя конкуренция между членами пока слабее.
Я же вспоминаю благословенный 1999-й, когда члены «Нашего дома – Россия» явочным порядком переходили в только что организованное «Единство». Заодно интересовались, сколько зелёных миллионов отпущено региону на победу кандидата Путина в первом туре. И услышав – а нисколько, только указания из центра и макеты предвыборной агитации, остальное из собственных ресурсов, сразу грустнели и спрашивали, по какому адресу располагается штаб кандидата Тулеева, эмир Кузбасса на деньги не скупился. Это я описываю обстановку в Красноярске, но из рассказав коллег-уполномоченных знаю – примерно так было во всех субъектах Федерации.
Просто никто и представить не мог, насколько сильной и плодовитой станет в будущем «Единая Россия».
Президента слушали с серьёзными, одухотворёнными лицами. Когда к микрофону выдвинулся суровый премьер, он же партийный лидер, по впечатлениям присутствовавших в зале обстановка заметно разрядилась… вплоть до саркастических реплик. И это не новость, будто мы до этого не знали, кто в той избушке главный по погремушкам.
Как утверждают наблюдатели, в тот день фактически был дан старт избирательной кампании-2021. И ничего особенного, кто первый вскочил, того и тапки. Это с учётом более мелких региональных выборов, губернаторских в том числе. «Через год вы увидите совсем другую партию», - мечтательно перешёптывались в кулуарах съезда. Не особо расшифровывая, в чём будет заключаться эта новизна, и как такое возможно со старыми кадрами.
Впрочем, комментаторы от ЕР особо не скрывают надежды, что президент поделится с ними собственным ресурсом популярности. А также успехами в исполнении майских указов, кое-где это получается. Ведь не на пенсию же ему их с собой тащить… смешно, право.
Кстати, этот съезд у «Единой России» был по счёту XIX. Никаких ассоциаций не вызывает? Правильно, прорывными обычно бывают именно ХХ, на них как правило разоблачают чей-то культ. Но до этого начинают закручивать гайки и санкционировать «дело врачей», увы, такова традиция.
Сейчас над «Единой Россией» дамокловым мечом висит пенсионная реформа. Хотя необходимость продления работоспособного возраста очевидна (о причинах я писал неоднократно), народные массы не готовы её принимать. Не то, чтобы все россияне такие лентяи (хотя и встречаются), просто многие собирались продолжать трудиться и уже определились, куда пойдут дополнительные денежки с пенсии. А тут… будто их обокрали. То, что государству тоже обидно быть лохом, которого обувают, в расчёт никак не принимается.
Но Путин партию не бросает (хотя он и Гарант Конституции, и лидер государства, а по конституции Россия лишена главенствующей идеологии... вот такое несообразие). Вслушайтесь в его слова - «Единая Россия» - крупнейшая, ведущая политическая партия страны. И этот статус она приобрела, потому что всегда на первое место ставила защиту интересов граждан, интересы нашей Родины, на сложнейших поворотах истории не боялась ответственности, брала эту ответственность на себя, на свои плечи, не боялась трудных решений, которые не принесут сиюминутной популярности и не дают дополнительных очков на выборах, но крайне необходимы для страны, для её безопасности, для стабильности, для жизни людей, причём на длительную перспективу». Зал сурово захлопал в ладоши. Что в этот момент делала другая Россия? Нетрудно догадаться.
Кстати, сказанное выше прекрасно ложится на ситуацию с Шиес - не даст дополнительных очков на выборах, но крайне необходимо для страны. Это не «Технопарк» говорит, не Орлов, сам президент.
Очень оптимистично прозвучал призыв «трясти чиновников». Хорошо бы где-то на площади… да хоть на Красной. Но в зале собрались одни единороссы, подавляющее большинство которых и есть чиновники… Оптимистично для них самих – потрясти самого себя за лацканы небольшой убыток даже для самооценки. Можно жене перепоручить, а потом отчитаться на парткоме.
И, конечно, главная выволочка – хватит политикам, имеющим партбилет в кармане, о чём знает всяк и каждый, стыдливо ходить на выборы самовыдвиженцами. По сути, это оскорбление родной партии, признание в неверности, за сим логически следует исключение. Впрочем, и раньше никто не скрывал, что членство в ЕР – не лучший пункт в биографии любого кандидата.
Получается, партия отходит от идеологии – «победа любой ценой!»? Не верю ни разу. Скорее, будут стараться работать менее топорно, доказывать выгоду того, когда губернатор – единоросс, на отрицательных примерах (как в Иркутской области или Хакасии).
В пользу этого говорит, хотя бы, возвращение Сергея Ковалёва в региональный политсовет ЕР. Истинные поморы поймут, что я имею ввиду…
Эмиграция: Птицы или крысы?
Тему можно спокойно считать продолжением предыдущей. Ибо от хорошей жизни, какую обещает «Единая Россия», не уезжают. Казалось бы…
Это уже вам не рейтинги конкретного персоналия, которые называют, и часто справедливо, «белым шумом». Тут речь о надежде на счастливую жизнь. Которая долго умирает в мученьях повседневности.
Молодёжь – надежда и будущее России? Получите - Более половины (53%) молодых россиян в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы переехать за границу на постоянное жительство - это рекордный показатель за последние десять лет. Резкий рост, сразу на 16 процентных пунктов, пришелся на период с мая по сентябрь. Дальше социологи проводят параллель между желанием свалить и московскими предвыборными событиями, во время которых именно молодёжь огребала от правоохранителей. Типа, наше будущее разочаровалось в своём будущем.
Однако более глубокие исследования говорят о превалировании экономических интересов над политическими. Если кто-то и говорил – не хочу больше видеть ни Путина, ни Собянина, его голос затерялся в гуле последователей «колбасной алии». На первом месте у потенциальных отъезжантов - желание обеспечить детям достойное будущее (её называли 45% желающих уехать). На втором месте - экономическая обстановка в России (40%), на третьем - высокое качество медобслуживания за рубежом (35%) и только потом политическая ситуация в стране. Жалко, в опроснике не было пункта – охота к перемене мест, уверен, он был бы лидирующим.
Зато 28% считают, что за рубежом больше возможностей для карьерного роста. Вот тут многих ждёт глубокое разочарование.
Лично я знаю немного случаев, когда уехать удавалось людям указанного возраста. Эмигрировать именно одним, а не всей семьёй и, соответственно, не на пустое место. Лучше это делать вообще до шестнадцатилетия… да только кто тебя такого выпустит?! Раньше было проще даже несмотря на советские препоны - на западе ты считался «узником совести» с соответствующими преференциями. Но после падения железного занавеса приходится доказывать свою профессиональную состоятельность и перспективность на рынке труда той страны, которую выбрал для ПМЖ. То есть, если ты гуманитарий, сразу приготовься к бооольшим сложностям. Если работник культуры – десять раз подумай, готов ли к радикальной смене профессии (девяносто пять случаев из ста). Просто для справки, с начала нулевых в России с Запада вернулись большинство уехавших ранее киношников, как только у нас здесь зашевелилось. Возвращались не только из Канады и Израиля, но и из США… смирившись с тем, что атаковать Голливуд бесполезно (о причинах в другой раз).
Недавно в интернете прочитал историю, как добрая дочь, испугавшаяся увлечения своей матушки пенсионного возраста патриотическими идеями, которые она черпает из соловьиных трелей, отвезла родительницу на месячишко в Париж. Там они снимали квартиру, тусовались на Елисеевских, ходили по музеям, полдничали в бистро на Монмартре. И как наивная (до этого) русская женщина прониклась западный свободным духом, а, вернувшись домой в Москву, выбросила телевизор на помойку.
Последнее правильно сделала, если у неё нет кабельного пакета. Но в остальном есть нюансы. Её дочь явно небедная девушка, если может позволить такие вояжи, а с деньгами, как известно, везде неплохо. Её мама познавала незнакомую западную жизнь именно с позиции индивидуально туристки, изначально не рассчитывая остаться там надолго.
А вот с иными планами… На архангельских молодёжных ресурсах частенько можно прочитать позитивные истории жизни тех, кто отправился покорять Запад. Например, восторженный рассказ некой Светы из Котласа, которая искала-искала себя… и нашла в Канаде. Теперь ездит по действительно красивой стране (пока деньги позволяют), радуется улыбками и контактности прохожих (что действительно имеет место, иногда даже с избытком до сомнения в искренности), надеется там зацепиться (может, кого себе и найдёт в личном плане).
С одной стороны, такой оптимизм приветствуется, скептикам и флегматикам лучше и не мыкать счастье на том берегу, постные мины на лице тот мир сразу отвергает (прежде всего, работодатели). С другой, надо быть морально готовым не только к сложностям, но и к краху надежд состояться в престижной профессии. Поэтому я настоятельно советую всем молодым (собственные сыновья не исключение), посматривающим в сторону Запада, сначала получить здесь востребованную в любой стране рабочую специальность, не требующую идеального знания иностранного языка, и уже потом ехать покорять Америку (Канаду, Австралию, Европу… без разницы).
Ещё неплохо осознать тот факт, что страны Запада – не резиновые, и вас там никто не ждёт. Раньше – да, любой уехавший из-за «железного занавеса» воспринимался западным обществом, как жертва тоталитарного режима, достойная всяческого сочувствия, соответственно, пособий, бесплатных страховок и прочих социальных преференций. Увы, халява закончилась ещё в начале 90-х. При этом тамошние законы таковы, что не только граждан, но и обладателей вида на жительство не принято оставлять без социальной помощи. То есть, вас проще изначально не впустить, не легализировать, с этим многие сталкиваются. И грозные 53 %, желающих покинуть Россию в самом продуктивном возрасте, всего лишь цифры, не более того. Иначе была бы действительно демографическая катастрофа.
К слову, часть аналитиков считают ужесточение иммиграционных законов (в США даже лотерею Green Card собираются отменить) одной из основных причин усиления антизападных настроений в рядах российской молодёжи, типа, она обиделась за свою ненужность. А те, кто заявляет, что «готов хоть завтра», в большинстве своём воспринимают идею эмиграции как мечту, для воплощения которой у них нет ни денег, ни толчка со стороны собственного окружения.
Другое дело, уже хорошо, что наше общество перестало относиться к эмигрантам как к предателям родины, как было совсем недавно в нашей истории.
Однако… аналитики всё чаще говорят о том, что очередная волна российской эмиграции представляет собой совсем особую структуру. В которую входят неоднозначно воспринимаемые обществом олигархи и чиновники, выходцы с Северного Кавказа, борцы с коррупцией, задевшие интересы отдельных высокопоставленных персон, и просто радикалы различных мастей и расцветок, им всем намного проще получить вожделенный статус политбеженца. Как по-вашему, радуется западное общество, помешенное на законопослушности, подобным соседям? (Израиль сознательно не упоминаю – репатриация совсем особая статья).
Если вас ничего в прочитанном не смутило, тогда вперёд и с песней! Потом напишете… похвастаетесь.
Региональные новости
Архангельская область: Чаепитие с первым лицом
О чём говорят с губернатором? О насущных делах, цифрах и процентах… так об этом вы можете читать каждый день в официальных СМИ. А если так, лицом к лицу за чашкой (не рюмкой!) чаю. В добром «Старом Тифлисе», куда хожу чисто по-соседски…
Орлов весь в делах. Что не удивительно для первого лица.
- Сложный год? – спрашиваю (хотя, чего спрашиваю…).
- Тем интересней. Хуже, когда ничего не происходит.
Действительно…
Но начать я хочу с самого начала. С самого-самого, с избитой писателями и бардами фразы «Мы родом из детства». С того, с чего начинается твоё восприятие мира, как точка отсчёта. Для меня, например, это Кремль в лучах Первомая, музыка «Утро красит нежным цветом». Для Игоря Анатольевича Орлова…
- У меня было счастливое детство в кругу любящих людей. Родители – железнодорожники, много ездил с ними по всей Украине. Не только по Донбассу, где родился, ещё к родственникам мамы.
Стоп, думаю я. Это же Дебальцево, которое стараниями политиков превратилось даже не в Сталинград, в бесконечный Ржев времён Великой Отечественной.
А для Орлова то же самое олицетворяет мирное небо. Он с удовольствием вспоминает, как с ребятами клали гвозди на железнодорожные рельсы, а после прохождения поезда получали инструмент, который и для дела, и для игр сгодится.
Шахтёрский край… Нет, не шпана, нормальные пацаны советского периода. Да, драки были. Но честные, до первой крови, и лежачего ногами не бить. Те принципы, которые у мужчины остаются на всю жизнь.
- А еще были пионерские лагеря, - с удовольствием вспоминает мой визави. – Тоже школа жизни… сразу поставить себя в новом коллективе. Не всегда проходило просто, но закаляло характер. Ну и первые романтичные отношения… куда без них пионерское лето.
Мальчишке, чьё детство проходит в постоянном соприкосновении с железнодорожной романтикой, прямой путь по стопам родителей. Казалось бы…
- Нет, я грезил морем… наверное, из вагонного окна на сушу насмотрелся. О загранплавании почему-то не мечтал, своих морей-океанов для фантазии хватало
Выпускник средней школы Игорь Орлов серьёзно собирался поступать в военно-морское училище. Передумал в последний момент, поступив в гражданский ЛИАП (Ленинградский институт авиационного приборостроения).
- Да, я технарь, в отца. Хотя с детства много читаю, но это только увлечение, помогающее основной профессии.
Впрочем, ЛИАП назвать гражданским вузом можно весьма условно, вспомнив специфику советского времени, когда любое производство организовывалось так, что его в считанные месяцы можно было перевести на военные рельсы.
Пятикурсник Игорь Орлов был первым со своего потока на распределении. Знаете, что это значило? Ты сам имел право выбирать, куда ехать работать. На выбор предлагали три варианта – Комсомольск-на-Амуре, Жуковский и Северодвинск. Остановился на последнем. Во-первых, сработала давняя мечта о море, если не по морям - по волнам, то хотя бы рядом. Во-вторых, практические плюсы жизни в закрытом городе и работа на советскую оборонку - - вполне приличная зарплата, ускоренное получение собственной жилплощади и прочее. А что вы хотите, женатый человек обязан обо всём этом думать.
- Нет, в заповедник развитого социализма я не успел. 1987 год… вся страна жила тяжело, на талонах, от былой исключительности остался только пограничный контроль на въезде в город. Попав в Северодвинск осенью (в институте Орлов был активным участником студенческих строительных отрядов, первый опыт руководящей работы, пришлось передавать хозяйство), для начала поработал электриком, для секретного производства требовался допуск. И ничего страшного… до сих пор, гуляя по Яграм, с удовольствием вспоминаю, как в том детском садике электропроводку налаживал, а в этой школе плафоны менял.
- Как же так, - удивляюсь, - заканчивали авиационный вуз, а распределились в морскую стихию?
… и натыкаюсь на снисходительный взгляд собеседника:
- Сразу видно гуманитария… авиация с подводным флотом в плане технического оснащения очень близки.
И началась у Орлова жизнь на закрытом военном заводе.
- Вот честно, на работу ходил с удовольствием. Занимался вооружением, что может быть ближе к обороноспособности страны? И мой энтузиазм заметили, очень быстро для пришлого молодого специалиста ввели в Совет трудового коллектива, помните такую форму? Уже появилась отдельная комната в семейном общежитии, быт стал налаживаться. В тот период у меня прошли регистрацию четыре авторских патента, а сколько рацпредложений, сейчас и не вспомню. Параллельно работа в МЖК (молодёжный жилищный кооператив) и в Молодёжном центре…
- Вы – трудоголик? – интересуюсь.
- Скорее, результатоголик, - улыбается, - меня не завораживает сам процесс работы, только её результат. Вот тут я упорен.
И тут я понимаю – мой собеседник рассказывает о сложных, не сказать, страшных временах. Долги по зарплате, кастрюльные бунты… суровая проверка для молодой семьи на выживаемость. Семья Орловых прошла и через это, как все. Раз в день водил маленькую дочку в заводскую столовую, чтобы поела досыта. Что-то на «Звёздочку» приходило по бартеру с Украины, то же сало, его делили и выдавали в зарплату. Игорь Анатольевич вспоминает, что, когда он уже работал в отделе международного сотрудничества, шведский партнёр, узнав, какие дела творятся в флагмане российского ВПК, позвонил ему на домашний телефон и предлагал прислать посылку с продуктами долгого хранения. Отказался, успокоил… «у советских собственная гордость».
При этом мой собеседник гордится тем временем. Что выстояли, не дали растащить, свернуть производство, как предлагали и свои, и чужие. И сам не ушёл, хотя звали, было куда. Начальник отсоветовал – «переживи, продержись, через два года будешь замдиректора «Звёздочки». Им и стал… не через два, через три. А там поступили заказы на ремонт индийских подлодок, на утилизацию своих, отслуживших срок. Пришли амбициозные нулевые, стала выправляться общая ситуация в стране. Орлов с нескрываемой гордостью… даже с кокетством профессионала… упоминает, что имел самое непосредственное отношение к созданию пускового ствола для «Ангары» (для тех, кто разбирается – действительно круто).
Вообще этот губернатор может увлечённо часами говорить на инженерные темы, я здесь и десятой доли услышанного не передал, формат не позволяет.
…И вот, когда он работал заместителем по международным контактам успешного оборонного предприятия, поступает предложение поднять с колен калининградский «Янтарь». Мотивировали тем, что «ты же с индусами на «ты». Решился, поехал, хотя многие знакомые крутили пальцем у виска «Ты – самоубийца!». Месяцами пришлось жить на производстве, пока выполняли первый заказ и не наладил работу. С гордостью говорит, что при нём численность работников «Янтаря» увеличилась с 1700 до 4000. Значит, было, чем заманить и из чего платить зарплату.
- Тогда почему возникли совсем уж гражданские автомобили? – пытаюсь подколоть.
- Со мной изначально был подписан контракт на три года. Вот по истечению этого срока мне пожали руку и сказали – спасибо за отличную работу, мы в ваших услугах больше не нуждаемся. В этой системе такое сплошь и рядом.
Правда, долго безработным ему побыть не удалось. Калининград ещё меньше Архангельска, слух о том, что Орлов свободен, моментально разнесло по заинтересованным кругам. Ему предложили собирать автомобили BMW… в сущности те же подлодки, только сухопутные. Команда на новом производстве собралась хорошая, зарплата устраивала… что ещё надо.
Тут мы подошли к самому интересному (для меня). Помните, как Игорь Орлов несколько раз упоминал, что предложение возглавить Архангельскую область воспринял как мужской вызов (это его фирменное выражение, в разговоре несколько раз употреблял по разным поводам)? Я вспомнил, как почти 20 лет назад мне предлагали стать генпродюсером НТВ, как пальцы ног поджимались самопроизвольно (до сих пор жду звонка). А как предлагают стать губернатором?
Оказалось, довольно обыденно. В конце 2011 года Орлову позвонили из Администрации президента. Предложили прибыть в Москву для «нетелефонного разговора». Директор автозавода в запарке сказал – «извините, мне некогда», и повесил трубку. На том конце провода удивились. После перезвонил знакомый клерк со Старой площади (отнюдь не из первого эшелона) и уточнил – может быть, всё-таки соизволите? Поехал. В полной уверенности, что разговор коснётся знакомых и понятных дел ОСК (Объединённая судостроительная корпорация). А его огорошили – как вы смотрите на то, чтобы возглавить знакомую область? Как говорится, челюсть отпала. А Орлову оно надо? Работа есть интересная, самостоятельная, зарплата 500-600 тысяч в месяц, дальше только расти будет…
Встреваю:
- Калининградцем себя ощущали?
- Однозначно нет. Мой город – Северодвинск, объёмно – вся Архангельская область, здесь живут мои друзья, здесь всё моё.
Поэтому он берёт тайм-аут на раздумья. Пока думает, в АП много кого поснимали, в том числе и тех, с кем разговаривал. Но перед самым Новым 2012 годом опять звонят – ждём в первых числах января. Так-то каникулы, у директоров в том числе. Пришлось поехать, уже с супругой. Ещё раз на Орлова посмотрели, сказали – погуляйте пока. Пошли гулять по праздничной столице… а через пару дней всё закрутилось с бешеной скорость. Поездка в Горки к президенту (тогда Медведев), встреча с премьером (тогда… сами-знаете). Игорь Анатольевич с содроганием вспоминает, что после опубликования указа о его назначении мобильник сел за полтора часа – «полное впечатление, что на тебя обрушились все мировые проблемы».
- Вы представляли, куда летите?
- Конечно, родной мне регион.
- Я имею ввиду тогдашнюю систему власти…
…и чувствую, что моему собеседнику неудобно отвечать, за глаза критиковать предшественника.
- Скажу кратко – дыры были во всех позициях. Особенно в политике, а на носу президентские выборы. Меня ещё в Москве предупредили, что придётся выправлять ситуацию.
- Но как?! За два месяца до всенародного голосования…
- Пришлось сходу включаться. Начал ездить по области, разговаривать с людьми. С тех пор этим и занимаюсь. А уже после стал лечить тяжело больной механизм управления областью.
И неожиданное откровение:
- После инаугурации пришёл домой и первое, что сделал, заранее попросил прощение у членов семьи.
- За то, что из Калининграда увезли?
- За то, что с этого момента их жизнь будут рассматривать под микроскопом, подмечать и обсуждать любые мелкие огрехи. Увы, но это обычная плата за публичность, что в искусстве, что в политике.
- И как стали управлять регионом?
- Как очень большим заводом… принцип примерно одинаковый.
Губернатор второго срока признался, что самое трудное время – последний год до следующих выборов. Результат никогда не известен заранее, поэтому интуитивно стараешься доделать всё, что начал… времени катастрофически не хватает.
- Кем проще быть – всенародно избранным или назначенным?
И получают от человека, собравшегося на выборы, неожиданный и не популистский ответ:
- Конечно, назначенному. Даже так – первый раз можно пройти через прямые выборы, а на следующие сроки идти по упрощённой схеме. Если ты уже отработал пять лет, в чём ты должен поклясться избирателю, чем удивить? Начинается ненужная клоунада. Хотя то, что было раньше, прямым назначением назвать тоже сложно, тебя утверждают депутаты, представители народа. Почти такая же система прекрасно существует в оплоте мировой демократии, как принято считать Соединённые штаты, там к урнам приходит ограниченное число выборщиков.
- Но народ считает, что пора возвращать прямые выборы глав МО…
- И что хорошего? Я сходу могу привести несколько примеров в нашем регионе, когда всенародно выбранные главы довели свою территорию до чёрт знает какого состояния. Выигрывали на голом популизме, а дальше пшик. А здесь я несу за них ответственность, конкретные депутаты, утвердившие… но не абстрактный избиратель.
Я не стал напоминать главе региона о его сегодняшнем рейтинге. Глупо, а то он сам не знает.
- Вы заявили, что идёте на выборы…
- Стоп, поправка – я заявил о своём намерении идти. В этом меня должна поддержать партия («Единая Россия» - прим. автора), ну и Москва, конечно.
- А если пролетите?
- …не будет никакой трагедии. Я уверен в своей востребованности, без дела не останусь.
- Бизнес или опять государева служба?
- Буду рассматривать все варианты и выбирать самый для меня интересный.
- Командой своей довольны?
- Однозначно, да. То, что периодически происходит ротация, естественный процесс. Кто-то перерастает занимаемую должность, а кто-то наоборот – не справляется с новыми вызовами.
Тут мы подошли к самой больной теме… догадались, к какой?
- За Шиес говорить будем?
- Я готов.
- Много слухов ходит, откуда возникла эта тема…
- Я в курсе. Рассказываю, как было на самом деле. Собянин (мэр Москвы) встречался, если не ошибаюсь, с главами восьми регионов, на территории которых размещение экотехнопарков логистически оправдано.
- И все соглашались?
- Ещё бы. Но вариант Архангельской области по многим параметрам оказался оптимальным и был поддержан на самом верху.
- Ожидали такую реакцию со стороны населения?
- Нет.
- Здесь экология или политика?
- Даже спорить не о чем – политика.
Тут мой собеседник начинает заводиться, видно, что я далеко не первый, кому он доказывает свою позицию. Орлов говорит, что это очередная государственная задача, которую ставит правительство перед регионами. Да, бывают задачи, которые многим не нравятся. Например, когда строили космодром «Плесецк», с самого начала было ясно, что это не пойдёт на пользу экологии. Или утилизация на северодвинских предприятиях ядерных реакторов с подлодок – разве в этом нет никакой опасности? Подобные задачи идеальными не бывают, всегда есть риски… но именно эта вызвала такой резонанс. Причём с противоборствующей стороны одни эмоции да домыслы, а со стороны инвесторов – серьёзные исследования и изыскания. Кстати, а почему никто из местных протестующих не задумается над тем, что их дети переедут в Москву, зарастающую грязью…
- Например, ваша дочь, она, кажется, живёт в Подмосковье…
И тут с удивлением для себя узнаю, что Маша Орлова (в девичестве) переехала в Устьянский район вместе со всей семьёй. До этого её муж занимался бизнесом, который, как выразился тесть, «не очень мне нравился». Сейчас работает на «УЛК», вполне нашёл себя, доволен. А ведь Устьяны поближе к Урдоме, чем Урдома к Архангельску (если я не путаюсь в местной географии). Такие дела, одни своих детей на пляжи Майами отправляют, а кто-то на лесозаготовки (шутка).
Я так и не успел спросить губернатора про «шелупонь», да и стоило ли? Словечко из моего литературного лексикона, ещё покажусь нескромным. Тем более, мой собеседник стал посматривать на часы (мы встречались аккурат в обеденный перерыв).
Но я не мог не выполнить поручение жены…
- Супруга жалуется, что по два раза падает, когда идёт от машины до подъезда. А что творится у торговых центров, где есть конкретный хозяин (хозяйка). Доколе… не пора ли употребить власть?!
- Сколько раз я об этом слышал. Употребим… и тут же посыплются обвинения в давлении на бизнес. Людям дано право самостоятельно выбирать форму управления своей территорией, менять УК. Другое дело, что кому-то просто лень, ждут решения свыше. С ТЦ согласен, безобразие… но всё-таки это не губернаторский уровень.
И уже в самом конце автор этих строк настолько раздухарился, что прочёл губернатору мини-лекцию о пользе региону от кинофестиваля Arctic Open, о престиже и культурном коде. Всё сводилось к тому, что хорошо бы увеличить участие и поддержку администрации…
- Я искренне желаю вашему фестивалю, чтобы наше участие в нём было минимальным. Мы же чиновники… всё быстро заорганизуем. Но совсем не против, чтобы в будущем представитель от нас был включён в оргкомитет, так проще держать руку на пульсе.
На том и порешили. А ещё договорились встретиться через неделю на церемонии закрытия.
И встретимся, куда денемся…
Участники встречи выражают благодарность ресторану грузинской кухни «Старый Тифлисъ» за приют, гостеприимство и вкусно заваренный чай.
ВНИМАНИЕ: в связи с занятостью автора на кинофестивале Arctic Open, следующие Итоги выйдут 15 декабря.
Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD