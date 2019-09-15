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Виктор Павленко: Сильная муниципальная власть – залог успеха реализации нацпроектов

Сенатор Виктор Павленко принял участие в заседании Совета по местному самоуправлению, прошедшем в Совете Федерации.

         Напомним, что Виктор Павленко возглавляет Центральную контрольно-ревизионную комиссию Всероссийского Совета местного самоуправления и ревизионную комиссию Национальной ассоциации развития местного самоуправления.

         Как сообщил Виктор Павленко, заседание было посвящено участию муниципалитетов в реализации национальных проектов.

        - Президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что результаты национальных проектов должны быть видны на уровне каждого муниципалитета. Это предполагает консолидацию усилий всех уровней и ветвей власти, представителей гражданского общества. Перед региональными властями стоит задача оперативно распределить и довести полученные ресурсы до муниципалитетов, чтобы они смогли стать «точкой сборки» нацпроектов, ведь именно на местах знают то, что в наибольшей степени необходимо людям. Но для этого местное самоуправление должно быть по-настоящему самостоятельным – надежно опираться нужно на сильных. Только в этом случае участие представителей муниципальных органов власти в принятии решений и их осуществлении будет действенным и эффективным, - уверен Виктор Павленко.

         По итогам заседания приняты конкретные рекомендации федеральным, региональным и местным органам власти, а также Национальной ассоциации развития местного самоуправления. Прежде всего, они касаются вопросов финансового обеспечения полномочий местного самоуправления, реструктуризации задолженности муниципалитетов, кадрового и ресурсного обеспечения реализации нацпроектов на местах.

 

07 ноябрь 11:01 | : Политика / Экономика

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