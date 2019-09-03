Виктор Павленко: Необходимо стимулировать комплексную застройку городов

Сенатор Виктор Павленко принял участие в выездном заседании Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, которое прошло в Екатеринбурге, и было посвящено комплексному развитию территории городов.
Члены Совета Федерации обсудили проблемы развития российских городов, в рамках проходящих в Екатеринбурге масштабных мероприятий: Всемирного дня городов и Международного форума 100+ Forum Russia.
- Тема, которая обсуждалась на выездном заседании - комплексное развитие территорий городов как способ увеличения объемов строительства жилья, актуальна для нашего региона. Майскими указами Президента Владимира Путина поставлена задача – к 2024 году вводить в строй до 120 млн. кв. м жилья. В Архангельской области мы должны выйти на показатель 0,5 млн кв. м в год. Для этого необходимо как освоение новых территорий, так и развитие застроенных, учитывая, что нам необходимо расселить 465 тыс. кв. м аварийного фонда, - подчеркнул Виктор Павленко.
Сенатор отметил, что для Архангельска особое значение имеет планирование развития свободных территорий, в частности 6-го и 7-го микрорайонов.
- Необходимо увязать строительство жилья с созданием социальных объектов. Для этого необходимы соответствующие градостроительные решения. Новые перспективы для комплексного освоения территории открывают изменения в областном законодательстве о приоритетных инвестиционных проектах. Они предусматривают обязательства застройщиков по возведению объектов социальной инфраструктуры – школ, детсадов, спортивных и культурных учреждений. Сейчас важно, чтобы в нашем регионе этот закон реально заработал, - рассказал Виктор Павленко.
Также сенатор сообщил, что Комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера рекомендовал ускорить внесение изменений в градостроительное, земельное и налоговое законодательство, направленные на создание благоприятных условий для комплексного развития территорий за счет инвесторов. Это касается в том числе и вопросов финансирования создания инженерной инфраструктуры: прокладки сетей тепло-, электро- водоснабжения и канализации и регулирования прав собственности на коммунальные сети.