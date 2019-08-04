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Константин Щемелинин: Для Прилепина война на Донбассе – старт в большую политику

Несколько крымских руководителей, которые еще недавно были гражданами Украины, сегодня заседают в Госдуме и Совфеде РФ, то есть они перешли с регионального на общегосударственный уровень.

Вообще, это естественный процесс: многие руководители во множестве странах мира сначала выдвинулись на региональном уровне, а потом стали фигурами общенационального масштаба.

Крым является частью России, а ДНР и ЛНР частями РФ не являются, однако идущая паспортизация Донбасса дает, кроме всего прочего, возможность новым гражданам России право перейти в российскую политику. И первая ласточка уже прилетела:бывший глава ДНР Дмитрий Трапезников стал главой администрации российского города Элисты! Это произошло, а значит, дончане могут становиться руководителями в России!

Кто мог предполагать еще год назад, что шоумен Владимир Зеленский станет президентом Украины?

Кто мог предполагать несколько лет назад, что бизнесмен Дональд Трамп станет президентом США?

В политике может случиться многое из того, что казалось невероятным несколько лет назад.

Пассионарность, вспыхнувшая в 2014 году на Донбассе, дала донецкому сопротивлению нескольких лидеров, некоторые из которые погибли. Но другие живы и обладают яркой пассионарностью, которая может привести их очень и очень высоко!

На мой субъективный взгляд (естественно, я могу ошибаться), есть четыре человека, ярко проявившие себя во время донецкого восстания, которые имеют большой потенциал в общероссийской политике.

Среди этих четырех человек трое уже имели российское гражданство на 2014 год, а один или уже получил его недавно или получат вместе с другими жителями ДНР.

Не факт, что все эти люди захотят или смогут занять высокое место в российской политике, но потенциал у них, скорее всего, таков: каждый из них в течение следующих двадцати лет имеет реальный шанс стать депутатом Госдумы или Совета Федерации РФ, а также каждый из них может попытаться стать министром или замминистра в Правительстве России.

Может быть, что этих высоких постов добьются в будущем и другие люди, воевавшие в донецком или луганском ополчении — вполне может быть, кто знает будущее? Но пока что, на сегодняшний день, столь высокий политический потенциал виден только у четверых (в алфавитном порядке):
Александр Бородай
Игорь Гиркин (Стрелков)
Захар Прилепин
Александр Ходаковский.

Время покажет, захотят ли, смогут ли они реализовать себя в общероссийской политике или нет.

Константин Щемелинин, крымский писатель

(rusvesna.su)

02 октябрь 08:53 | : Политика

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