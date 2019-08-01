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Александр Фролов: Снижение налогов стимулирует развитие региональной экономики

Как сообщил председатель комитета областного Собрания по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Александр Фролов на сентябрьскую сессию регионального парламента вносится ряд законопроектов, направленных на стимулирование развития экономики Поморья.


Так на заседании комитета были рассмотрены поправки к проекту областного закона «О размере налоговой ставки при применении упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов».

- Законопроект был принят областным Собранием в первом чтении в июне. Он снижает налоговые ставки для отдельных категорий предпринимательской деятельности в сфере производства, сельского хозяйства, строительства и научных исследований. Первоначально речь шла о снижении налоговой ставки с 15% до 10%. Ко второму чтению мы подготовили поправку, в которой предлагается снизить ставку для ряда категорий предпринимателей до 7%, то есть практически в два раза. Поправка касается тех, кто работает в социальной сфере – образовании, здравоохранении, культуре, спорте, занимается сбором и утилизацией отходов, переработкой вторсырья, и ряде других социально значимых сферах. Комитет поддержал предложение, и рекомендовал принять законопроект во втором чтении с одобренными поправками, – отметил Александр Фролов.

Кроме того, было внесено предложение о снижении ставки налога с оборота с 6% до 4% (федеральное законодательство позволяет снижать до 1%).

Также комитет одобрил законодательную инициативу о внесении изменений в федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости». Они направлены на повышение эффективности государственного земельного надзора и упрощают проведение проверок при выявлении признаков неиспользования земельных участков. Для этого перечень сведений кадастра недвижимости предлагается дополнить информацией о виде сельскохозяйственных угодий, если объектом недвижимости является земельный участок, относящийся к землям сельскохозяйственного назначения. На законопроект уже получено положительное заключение Совета законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации.

23 сентябрь 09:16 | : Политика / Экономика

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