Возврат отдельно взятого города в 90-е?! Ситуация в Сольвычегодске глазами депутата

Ситуация с отоплением в Сольвычегодске и постыдной роли «АрхоблЭнерго» в обеспечении жителей региона теплом волнует не только общественность и журналистов, но и людей, наделенных законодательной властью.
Представляем вниманию читателей взгляд на проблему от Ирины Чирковой, лидера фракции «Справедливая Россия» в Архангельском областном Собрании депутатов.
Наступление осени, как правило, знаменуется для всех уровней властей временем «готовности к отопительному периоду». Как говорят, готовь сани летом. С наступлением первых заморозков и снижения температуры наружного воздуха жители нашей необъятной Родины должны чувствовать заботу властьимущих о комфортных условиях своих жилищ, детских садов, школ, клубов и т.д. Но не все чиновники понимают уровень возложенной на них ответственности.
В 2016 году город Сольвычегодск в Котласском районе замерзал в буквальном смысле. В сетях уже стояла наледь, люди околевали в своих домах, не работали детские сады и школы. При этом, единой теплоснабжающей организацией с подачи бывшей главы районной администрации – ныне просто гражданки Бральниной (Бачурихиной) Светланы Николаевны (осужденной к 9,5 годам л/с и отбывающей наказание за совершение должностных преступлений) - была назначена организация, имеющая крайне «подмоченную» репутацию – АО «АрхоблЭнерго». Но город от замерзания спасла не она, а котельная бывшего завода РМЗ, построенная и введенная в эксплуатацию частным инвестором. Глава местной администрации Сергеев А.И. вообще-то хотел снести объект, но только озарение, пришедшее с морозом в головы чиновников, исправило положение - и в критический для населенного пункта момент (в разгар декабрьских холодов) котельная подала тепло населению.
Имея своё лобби в областных правительственных структурах, «АрхоблЭнерго» смогло добиться для своей компании установления тарифа, неоднократно превышающего тариф производителя. А это, извините, государственные денежки, которые текут в карман посредника через так называемую «дельту» - разницу в тарифах между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения. Ничего не вкладывая в арендованное имущество, не затрудняя себя заботами о производстве тепла, «АрхоблЭнерго» в течение трёх лет снимает «сливки» с бюджетов всех уровней. Мошенничество? Нет, говорят во всех структурах. Это деятельность независимого хозяйствующего субъекта. Государственные деньги в частный карман? Нет, это, мол, установленная форма управления финансами. При этом в течение 2017-2019 годов компания регулярно нарушала взятые на себя обязательства по оплате теплоносителя и рассчитывалась с собственником котельной РМЗ исключительно через решения арбитражных судов. А где закон? Ответ банальный – это спор двух субъектов предпринимательской деятельности.
Все вышеуказанные «законные» действия АО «АрхоблЭнерго» привели к невозможности собственника котельной продолжать деятельность себе в убыток - и собственник (ООО «КотласСтрой-Инвест») объявил о своей ликвидации и невозможности подготовки котельного оборудования к отопительному периоду 2019-2020 годов. Но на это публичное заявление не последовало реакции ни со стороны «единого поставщика тепловой энергии», ни от органов местного самоуправления. Глава администрации Сергеев А.И. заявил: «Никуда они ни денутся – топить город будут!».
На неоднократные обращения о необходимости финансирования подготовки к отопительному периоду – направления тех самых средств, которые «АрхоблЭнерго» получило из бюджета и не перевело производителю с января 2019 года, то есть за прошлый отопительный период (!) – следовал ответ: «Все в судах, денег нет». И только после обращения к депутату Государственной Думы в конце августа начали поступать денежные средства так называемой «неоспариваемой части долга».
Накапливая долг перед производителем тепла, не давая возможности подготовить котельную и завести топливо, «АрхоблЭнерго» в лице руководителя обратилось с предложением передать имущество в аренду - за «копейки» от его реальной стоимости. Кроме того, «случайно» было возбуждено уголовное дело по статье «преднамеренное банкротство» в отношении фирмы-поставщика щепы, якобы по факту нарушения поставки топлива для работы котлоагрегата.
А не кажется ли, что все это похоже на попытку рейдерского захвата имущества, находящегося в частной собственности, то есть действия имеют признаки состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 и статьи 201 УК РФ?! Или надежда на высоких покровителей в Правительстве АО, возможно, участвующих в «распиле» бюджетных средств, даёт им основания вести себя так дерзко?!
А что же органы местного самоуправления, обязанные по закону отвечать за теплоснабжение населенного пункта? В собственности МСУ находятся 6 котельных, которые «благодаря» администрации доведены до такого состояния, что не могут не только выдавать тепло, но и не имеют части оборудования, предназначенного для производства. Глава игнорирует даже решения судебных органов и постановления УФАС о соблюдении законности в сфере теплоснабжения...
И вот наступила осень 2019 года. Единственная котельная, которая может подать тепло в дома и учреждения города, не готова к отопительному сезону из-за необходимости ремонта оборудования и закупки топлива. Судом по иску прокуратуры принято решение о признании незаконным бездействия главы администрации МО «Сольвычегодское» Сергеева и обязания его обеспечить теплоснабжение города. Реакция главы была «гениальной»: он издал постановление о принудительном изъятии имущества котельной РМЗ и передаче его в АО «Архоблэнерго». Глава не боится, что его действия вообще-то нарушают закон и могут быть квалифицированы статьями УК как должностные преступления?! Или он надеется на тех же высоких покровителей, что и «АрхоблЭнерго»?
Связка главы администрации и единой теплоснабжающей организации (плюс покровительство из «дома с оленем») могут свидетельствовать о признаках преступного сообщества, имеющего своей целью незаконный захват чужого имущества и мошеннические действия, направленные на присвоение бюджетных средств. Это уже ст. 210 УК РФ.
А что же с отоплением в Сольвычегодске? Его на сегодняшний день нет и ближайшие недели не предвидится. Идут бесконечные суды, подтверждающие или отвергающие доводы предыдущих инстанций, в администрации собирают бесконечные совещания, ведется активная переписка между субъектами правоотношений. А тепла в домах нет. И надежды нет.
Как это назвать – «чиновничий беспредел», «рэкет», «коррупция», «возврат в 90-е» - неважно. Важно, что город с памятниками культурного наследия федерального значения и жителями численностью более 2 тысяч человек вновь поставлен на грань выживания...
P.S. Депутат и редакция ИА RUSNORD просят считать данную публикацию обращением в прокуратуру и другие надзорные органы. С нетерпением ждем реакции…