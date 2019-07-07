Дальше без Котлова. Министр регионального образования решил подзаработать денег

Об этом из своих источников в областном правительстве узнали наши коллеги по «Вольному делу» из ИА «Эхо севера».
Этот пост бывший районный глава (Шенкурск) занял в связи с уходом Игоря Скубенко в руководство Северодвинском. По сведениям нашей редакции, не только рядовые сотрудники этого ведомства, но даже школьные учителя жалели о такой замене… Сергей Котлов так и обрел популярность в их среде в связи со своим не в меру заносчивым характером.
Впрочем, должность министра областного образования не очень-то публичная. Общенародную известность Котлов получил в связи с пассажем, в котором рассказал, как кучеряво живут архангельские учителя… вплоть до отдыха на Мальдивах.
Коллеги предполагают, что бывший чиновник Котлов решил податься в большой бизнес… чтобы самому увидеть Мальдивы, и чтобы не возникало вопросов – откуда деньги.
Пожелаем ему удачи на новом поприще…