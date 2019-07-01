Игумен Феодосий: Трагедия ГУЛАГа еще не осмысленна обществом

Традиционный крестный ход «От пересылки до пересылки и дальше — в Лявлю» — по местам захоронений жертв политических репрессий прошел в Архангельской епархии.
На молитвенное шествие собрались жители столицы Поморья, Новодвинска и Северодвинска.
«По сложившейся в последние годы традиции, мы не шли пешком, а ехали на заказных автобусах и своих машинах, — отметил возглавивший молитвенный пробег игумен Феодосий (Нестеров), благочинный приходов Архангельска. — За четыре часа мы совершили семь кратких заупокойных богослужений на местах массовых расстрелов, где стоят поклонные кресты».
Отец Феодосий зачитывал отрывки из трудов краеведа Николая Суханова, много лет занимавшегося темой репрессий.
«Нам нужно принять прошлое во всей его целостности, — отметил после молебна новомученикам и исповедникам Российским возле Успенского храма Лявли отец Феодосий. — События русской истории начала XX века недостаточно осмыслены нашим обществом. Их значение оценивается противоречиво: от неприятия до восторженных восклицаний. Мы до сих пор не извлекли урока из этих трагических событий, все еще носим в себе следы гражданской войны. Те, кому за 40-50 лет, не избавились последствий "советского" мышления. Память коротка и непостоянна, а современная "антиидеология" пытается коренным образом изменить человеческое сознание, сделать его примитивным, невосприимчивым к глубокому, ответственному отношению к своей истории».
Отметим, что крестный ход состоялся при содействии группы компаний «Автодороги».
Молитвенное шествие по местам расстрелов проводится в регионе ежегодно. Десять поклонных крестов в районах крупных захоронений жертв массовых репрессий были установлены Архангельским союзом православных промышленников и предпринимателей в населенных пунктах Жаровиха, Уйма, Новинки, Малые Карелы, Черный Яр, Бабонегово, СОТ «Северодвинка», на Псаревском кладбище, а также на островах Красном и Ельничном.
Напомним, что сохранением памяти новомучеников, репрессированных под Архангельском, занимался Николай Васильевич Суханов. Он отошел в Вечность в августе 2016 года. Именно он инициировал поисковые работы на предполагаемых местах массовых расстрелов.
Краевед организовал Архангельское православное братство, опубликовал материалы о людях, пострадавших за веру в советские годы. Его детищем был музей Новомучеников и исповедников земли Архангельской, который открылся в Новодвинске в октябре 2014 года. Виртуальная версия музея (www.arhispovedniki.ru) была создана на средства конкурса «Православная инициатива». Николай Васильевич был бессменным администратором сайта.
Николай Васильевич имел попечение о захоронениях на кладбищах столицы Поморья. Он разработал и проводил авторскую экскурсию по Ильинскому некрополю. Небольшим тиражом на свои деньги издал брошюру «Ильинское кладбище».
Особое место в его работе занимала тема Соловков. Николай Васильевич организовывал экспедиции на место гибели последнего соловецкого настоятеля — преподобномученика Вениамина (Кононова) и одним из первых написал о «Потаенных Соловках» — скитской жизни сосланных в архангельскую тайгу монахов. И последним днем его жизни стал день празднования Собора Соловецких новомучеников и исповедников.
(по материалам Архангельской епархии)