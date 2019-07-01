«От пересылки до пересылки…». В Архангельской епархии прошел традиционный Крестный ход в память о репрессированных

Традиционный крестный ход по местам захоронений жертв политических репрессий прошел 27 июля в Архангельской епархии. Молитвенное шествие «От пересылки до пересылки и дальше - в Лявлю» организовал благочинный города Архангельска игумен Феодосий (Нестеров) при содействии группы компаний «Автодороги». Об этом ИА «RUSNORD» сообщили в пресс-службе Архангельской митрополии.
«Крестный ход и молитва объединили более ста человек – священнослужителей и прихожан города Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. После литии в храме Новомучеников и исповедников Российских на привокзальной площади мы через Жаровиху отправились к памятным местам в сторону Уймы и дальше» - рассказал отец Феодосий. - По сложившейся в последние годы традиции мы не шли пешком, ехали на автобусах и на своих машинах. За четыре часа молитвенного совершили семь кратких заупокойных богослужений. Завершили всё рядом с Успенским храмом Лявли - послужили молебен Новомученикам и исповедникам Российским и разделили радость общения за чаепитием».
Священнослужитель отметил, что миссия ежегодных крестных ходов по местам захоронения жертв репрессий 1920-1930-х гг. – принять прошлое во всей его целостности: «Трагические события русской истории начала XX века недостаточно осмысленны нашим обществом. Их значение оценивается крайне противоречиво: от неприятия до восторженных восклицаний. Мы до сих пор не извлекли урока из этих трагических событий, все еще носим в себе следы гражданской войны. А те из нас, кому за 40-50 лет, не избавились последствий «советского» мышления. Наша память коротка и непостоянна, а современная антиидеология пытается коренным образом изменить человеческое сознание, сделать его примитивным, невосприимчивым к глубокому, ответственному отношению к своей собственной истории…
Крестный ход – это молитва примирения с усопшими и самими собой. Как это часто бывает народная совесть проявляет себя через деятельное участие, сердечную молитву и самоотверженный труд отдельных людей. Неутомимым исследователем и хранителем памяти о новомучениках и исповедниках Архангельской земли был почивший в 2016 году Николай Васильевич Суханов. Немалая роль в деле увековечивания памяти о новомучениках, сохранении этой неотъемлемой части нашего духовного наследия принадлежит Владимиру Дмитриевичу Беляеву и его семье»
Молитвенное шествие по местам расстрелов проводится в епархии ежегодно. Десять поклонных крестов в районах крупных захоронений жертв массовых репрессий были установлены Архангельским союзом православных промышленников и предпринимателей в населенных пунктах Жаровиха, Уйма, Новинка, Малые Корелы, Черный Яр, Бабонегово, СОТ «Северодвинка», на псаревском кладбище, а также на островах Красном и Ельничном. В этом году силами братства св. Архангела Михаила, специально для крестоходцев была издана небольшая брошюра с архивными материалами Н. В. Суханова, посвященными памятным местам на которых установлены поклонные кресты.
Отметим, что Николай Васильевич Суханов (1945 - 2016) более четверти века посвятил сохранению памяти новомучеников, репрессированных под Архангельском. Именно он инициировал поисковые работы на предполагаемых местах массовых расстрелов. Краевед создал Архангельское православное братство, опубликовал материалы о людях, пострадавших за веру в советские годы, имел попечение о захоронениях на кладбищах столицы Поморья. Он разработал и проводил авторскую экскурсию по Ильинскому некрополю. Небольшим тиражом на свои деньги издал брошюру «Ильинское кладбище».
Его трудами был создан музей Новомучеников и исповедников земли Архангельской, который открылся в Новодвинске в октябре 2014 года. Особое место в его работе занимала тема Соловков. Николай Васильевич организовывал экспедиции на место гибели последнего соловецкого настоятеля - преподобномученика Вениамина (Кононова) и одним из первых написал о «Потаенных Соловках» - скитской жизни сосланных в архангельскую тайгу монахов.
На фото: Крестный ход на псаревском кладбище.