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В Архангельской области к оппозиционеру со странностями пришли с обыском

Как сообщают федеральные СМИ, против жителя поселка Авнюга Архангельской области Георгия Миняева возбуждено дело об оправдании терроризма (статья 205.2 УК) из-за публикации обращения полковника Квачкова с комментарием о том, что его необходимо оправдать.

Впрочем, пока все ссылаются на информацию самого фигуранта.

По словам Миняева, утром 12 февраля к нему домой пришли бойцы ОМОНа вместе со следователем Следственного комитета. Лично он считает, что действия властей можно объяснить только его активным участием в протестном антимусорном движении.

В адекватности Миняева можно усомниться после таких его слов: «Я считаю себя гражданином СССР, поэтому я не беру их бумажки, так как не признаю власть РФ над собой». Этим он объяснил отсутствие у него каких-либо документов или справок, удостоверяющих личность.

Что касается обвинений в оправдании терроризма, то вечно протестующий действительно опубликовал в соцсетях видео выступления полковника ГРУ Владимира Квачкова и сопроводил комментарием о том, что его необходимо полностью оправдать. После обыска Миняева доставили на допрос, где он подтвердил, что написал этот пост и не отказывается от своих убеждений.

Напомним, полковник ГРУ Владимир Квачков был арестован в 2010 году, его обвинили в содействии терроризму, подготовки покушения на Анатолия Чубайса и попытке организовать вооруженный мятеж. В 2013 году его приговорили к восьми годам строгого режима. В августе 2017 года его приговорили еще к полутора годам, признав виновным в возбуждении ненависти или вражды (статья 282 УК) за видеообращение из колонии. 7 февраля 2019 года суд изменил этот приговор в связи с декриминализацией статьи 282 УК, и он на днях должен выйти на свободу.

Чубайс уже отреагировал на то, что его непримиримый враг покинет узилище раньше назначенного судом срока, и пожелал пенсионеру здоровья и светлых дней.

14 февраль 12:33 | : Политика / Происшествия

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