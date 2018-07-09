Куда катишься, единоросс? Губернаторский конфуз на примере Владимирской области и Хабаровского края

Я думал, что случившееся в Приморье войдёт в отечественные исторические анналы, как политический анекдот. Какое там… две недели назад этот бардак только начинался.
Вечером 23-го заглянул в интернет. Сразу наткнулся на заголовок «Действующий губернатор Шпорт побеждает в Хабаровске…». Ну, всё, подумал я, договорились… тоже мне, оппозиция.
Но уже утром в понедельник - В Хабаровском крае за кaндидaтa oт ЛДПP Cepгeя Фуpгaлa выcкaзaлиcь 69,69% избиpaтeлeй, зa кaндидaтуpу дeйcтвующeгo губepнaтopa Bячecлaвa Шпopтa — 27,82%. При этом явка во втором туре была выше, чем в первом – 42.7% против 36.07%. Во Владимирской области кандидат от Либерально-демократической партии России Владимир Сипягин, который набрал 57,03% голосов избирателей, почти на 20% опередив Светлану Орлову («Единая Россия») — у нее 37,46%. Явка избирателей составила 38,29%.
Небо упало на Землю? Ничуть не бывало! Мы давно привыкли, что наш ЦИК ангажирован исполнительной властью по самые не балуйся своего председателя Эллы Памфиловой. А тут радостное возбуждение в комментариях кремлёвских политиков и даже надзирающих органов – страна не помнит таких честных выборов! Совсем заигрались в демократию… или знают больше читателей-зрителей?
Начинаю следить за реакцией в интернете. Никто особо не обольщается на крутые изменения в жизни Хабаровска и Владимира. Параллельно появляются подмётные письма, где Фургал и Сипягин характеризуется пройдохами, каких свет не видывал. Ну, а как иначе, если успешные предприниматели… сразу чувствуется коммунистическая логика, соответственно, и заказчик виден.
Дальше – больше. «Кремль не простит ЛДПР и КПРФ этой победы». И что сделает? Пригласят Жириновского с Зюгановым на дачу к Путину и на конюшню обоих отправят… вернее, в гараж? Времена нынче не те, чтобы процесс «Промпартии» начинать. Ах, вот уточнение - Жириновского с Зюгановым наоборот, не пригласят на дачу к Путину, хотя обещали. То-то эти два расплачутся-расстроятся… самим-то инсинуаторам не смешно?
А ещё пишут, что оба победившие лдпровца трясутся и не знают, что со своими победами делать. Я вспоминаю дуэль 2004-го года между Ефремовым и Киселёвым. Тогда последний реально испугался своей победы, по телеэфиру было видно – его изначально приглашали «обезьянкой» к кандидату Крупчаку, который вдруг снялся с выборов (хорошо… не вдруг). Но давайте посочувствуем Николаю Ивановичу – тогда молочник оказался один на один с проблемами всей Архангельской области. Его спину прикрывал только новодвинский олигарх, пусть и депутат Государственной Думы, но с сомнительными западными связями. Президент же ясно высказался – «Мой кандидат – Антоныч!»… так, по крайней мере, из билбордов следовало. И местная «Единая Россия» (она же «Трудовая Соломбала») сразу ушла в глухую оппозицию к новому главе региона. И вообще было непонятно, что со страной дальше будет… баррель нефти ещё к 40 долларам не подобрался. Причём из Москвы ясно намекали – тем, кто голосовал супротив рекомендациям (Архангельск, Рязань, Алтай), обрежут всё, что можно напоследок, перед тем, как прямые выборы совсем запретить. Вот, где струхнёшь, так струхнёшь.
Ну, а теперь? За спиной победителей стоит сам Жириновский. Плюс его партия, как вторая сила в стране. Да, оппозиция по всем признакам, но умеющая договариваться по принципиальным вопросам. Так и слышу облегчённый кремлёвский выдох – пронесло, с бешеным коммунистом посложнее бы было. А так, и демократические принципы соблюли, и регионы не потеряли.
Другое дело, учесть ошибки на будущее. Нынешний опыт учит: понимаешь, что единоросс не тянет – снимай его с выборов или должности, не дожидаясь перитонита. Не надо даже экономического анализа, просто прислушаться, что тот или иной глава несёт в публичном пространстве. Вот примеры из владимирской Орловой:
«Наша дорога М7 – лучше, чем трасса из Франкфурта-на-Майне в Страсбург». (Путин саркастически: «Вам виднее»)
«Как сказал Владимир Владимирович, когда кто-то хочет взять Россию на кукан, когда удочка поднимается, а потом взяли и отпустили, – вот этого никогда не будет!».
«Конкурс на реставрацию выиграли какие-то узбеки. Но нужно, чтобы реставрировали наши мастера. Сейчас результаты торгов мы пытаемся отменить. Узбеков к реставрации не подпустим, даже если придется закрыть храм».
Владимирское чудо так говорит… представляете, что это чудо делает?! Притом, что интернет давно бурлил, и рейтинги тому свидетели (пусть их и называют «белым шумом»). И уж под самый конец, проиграв в первом туре, Орлова повторяет ошибку нашего Ефремова – она извиняется. Что было позволено уходящему на покой Ельцину, но никак не политику, ещё на что-то рассчитывающему. Народ у нас таких политесов не понимает и делает однозначный вывод – этот (эта) слаб в коленках. Или барин изгаляется над челядью, что, согласитесь, просто обидно.
И ещё примечательное – во Владимирской области много лет правил губернатор-коммунист Виноградов, правил так долго, что, казалось, не сковырнёшь. И где сегодня представитель этой партии? Значит, тоже надоели… Орлова доработалась до того, что вверенный ей регион из «красного» стал просто протестным.
Протестным было и само осеннее голосование. Протестным против кого… если Путин на всю страну объяснил необходимость пенсионной реформы, но его личный рейтинг пока выше, чем у любого общественного или политического института? Народ постепенно смирится с тем, что деваться некуда. А протесты… я помню, как в середине 70-х стоимость проезда на такси подняли в два раза – с 10 коп. за км. до 20-ти. Неделю по Москве зелёные огоньки призывно подмигивали, никто не садился, тоже, вроде, протест… а потом опять не поймать. Ментальность, однако.
И так ли много зависит от личности самого губернатора? Кто спорит, лоббистские способности на таком посту только в плюс, но вряд ли Москва будет так уж игнорировать нужды территорий, где расположены оборонные предприятия. Может быть чревато…
Ко всему прочему, ЛДПР – партия системная. Если она договаривается с «Единой Россией» на законодательном уровне, почему бы и на исполнительном не договориться. К тому же всегда есть возможность завести на инакомыслящего губернатора уголовное дело… спросите у Никиты Белых, он в теме.
Неприятный, прежде всего, для избирателя сюрприз может оказаться в том, что в протестных регионов победили заведомо слабые кандидаты, когда реально сильных отсёк пресловутый муниципальный фильтр. Так ведь и поморы четыре года жалели, что Крупчак снял свою кандидатуру, и с грустью вспоминали о Ефремове.
Но, думаю, в этот раз такого не случится… не те персонажи уходят.
Леонид Черток