Гримасы истории. Архангельские коммунисты будут митинговать у памятника жертвам их режима

По России катятся акции против пенсионной реформы.
На этом стараются набрать очки политические партии (кроме «Единой России»).
Архангельские коммунисты собирались провести отдельный митинг под красными стягами у памятника своему вождю Ульянову-Ленину, что в самом центре Архангельска.
Администрация города им в этом отказала по причине проведения ремонтных работ и предложила альтернативный вариант – у Соловецкого камня.
Коммунисты постонали и согласились… а куда деваться? (кому интересно, действие состоится 14 июля ровно в полдень).
Наблюдатели видят в этом сакральный смысл – потомки большевиков вынуждены собираться у памятника их же жертвам, чтобы поговорить о бренности бытия.
Как известно, история развивается по спирали…