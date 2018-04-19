Гримасы истории. Архангельские коммунисты будут митинговать у памятника жертвам их режима

По России катятся акции против пенсионной реформы.

На этом стараются набрать очки политические партии (кроме «Единой России»).

Архангельские коммунисты собирались провести отдельный митинг под красными стягами у памятника своему вождю Ульянову-Ленину, что в самом центре Архангельска.

Администрация города им в этом отказала по причине проведения ремонтных работ и предложила альтернативный вариант – у Соловецкого камня.

Коммунисты постонали и согласились… а куда деваться? (кому интересно, действие состоится 14 июля ровно в полдень).

Наблюдатели видят в этом сакральный смысл – потомки большевиков вынуждены собираться у памятника их же жертвам, чтобы поговорить о бренности бытия.

Как известно, история развивается по спирали…