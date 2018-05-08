О тех, кто пережил "прямую линию". Национальный рейтинг губернаторов - Игорь Орлов на 53-м месте

Опубликован свежий (май-июнь) Национальный рейтинг губернаторов РФ.

Эксперты отмечают, что в июне произошло знаковое событие – публичная выволочка глав регионов во время прямой линии президента.

Что еще раз подтвердило – ротация губернаторского корпуса акция не временная, а постоянная.

При этом часть политологов настаивает, что Институт российского губернаторства сегодня переживает своеобразную перенастройку. Глава региона в массовом сознании граждан - это единственный актор, стабильно теряющий политическую значимость для населения нашей страны, начиная с 2014 года. Дело здесь не только в том, что часто именно федеральная властная элита в последние годы определяла, кто будет руководить тем или иным регионом, но часто и сами главы регионов, скрывая свою некомпетентность, говорили, что от региональной власти мало зависит, как будет жить местное население.

Ну, и фигли жаловаться, когда тебя снимают?

Итак, первые три места заняли – Сергей Собянин (Москва), Евгений Савченко (Белгородская обл.), Алексей Дюмин (Тульская обл.).

Последние три – Андрей Бочаров (Волгоградская обл.), Марина Ковтун (Мурманская обл.), Виктор Зимин (Республика Хакасия).

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов на 53-м месте.