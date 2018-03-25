Четыре часа Россия без власти. Надежды и риски «прямой линии» с Путиным

И вот ОН входит в кадр… Нет, не так я начал.

Прямая линия с президентом – любимое шоу россиян. Для взрослых это как новый год в детстве, бесконечное ожидание чуда. Пусть не тебе, но другому повезло дозвониться в прямой эфир президенту. А за упорство получи – кому воду на хутор, кому переселение из ветхого жилья, кому-то излечение от рака… ну, если не излечение, то попытку оного. Надежда дорогого стоит.

Раньше разбрасывались, отнимали у занятого человека время. В студии сидели узнаваемые лица, на которых и так было написано – у нас давно всё есть, нам ничего не надо… за державу обидно. В этот раз нам пообещали – Путин будет только ваш. Причём магическая часть шоу усилится – президент сможет в эфире позвонить любому из губернаторов или министров, им для этого приказано быть на местах. Вот где раздолье для шутников-пранкеров, только, я думаю, к ним на время эфира приставили кого надо.

А через год, глядишь, техника достигнет таких высот, что уже Путин сможет звонить любому россиянину – а скажи мне, Черток, чем ты полезен стране, кроме своего надоевшего всем ёрничанья? Ещё и отдыхать в санаториях хочешь… от чего ты так устал, докладывай?!

И я, конечно, стушуюсь. А весь мир узнает, что живёт в далёком Архангельске такой писака-Черток… да что там мир, ВСЯ РОССИЯ узнает! Но пока ОН только вошёл…

…как всегда с небольшим опозданием. За эти подаренные президентом пять минут пустого эфира телеведущие пытались развлекать зрителей. Например, представили молодых волонтёров, заполнивших студийную пустоту. Рассказали, какие они молодцы – самостоятельно решали с властями вопросы, поступающие на прямую линию из регионов. Так прямо и представляю – звонит такой оголец куда-нибудь… в Кызыл, говорит грозно в трубку: «Я – волонтёр Путина, ты что же это, Шолбан разэтакий… быстро исполнять, иначе приедем!». Лично у меня прямая ассоциация с хунвэйбинами и красными кхмерами, а у вас?

Перед началом нас предупреждают – на линию поступило более 2 миллионов вопросов и вся ответственные на прямой связи. Что-то засосало под ложечкой – страна осталась без власти на четыре часа минимум! Как выживем?!

Похоже, только я волнуюсь. Ведущий уверенно задаёт первый убийственный вопрос – в какой полосе мы живём сейчас, пару лет назад вы сказали, что в серой? Путин чуть смущается – мы двигаемся в сторону белого… но даже в Арктике есть вкрапления чёрного (наверное, вспомнил брошенные бочки из-под ГСМ), так что ничего идеально белого не бывает. Да, рост у нас скромный, но стабильный (дальше идут хорошо знакомые цифры роста ВВП и падения инфляции). Главное, есть надежда. Держимся.

Вопрос про новое правительство: разное говорят в народе, в основном матом (это я от себя)… старых ругали, а вы их опять сделали новыми. Путин (мужественно) – я ждал этого вопроса. Знаю, как (и чем) их кроют в интернете. Но они начинали реформы… а придут новые, всё начинай сначала (президент не сказал, что новые в представлении недовольных этим составом правительства означают смену политического режима и социального строя). «У нас оптимальное правительство». Его задача – вдвое сократить бедность. Что для этого надо сделать? Не повышать налоги! (кто же это рассказал нашему президенту, что среди российских бедных в основном владельцы собственного бизнеса?!)

Чуть позже до Путина снова докопались насчёт новых-старых министров. С дурацкими вопросами – как может филолог Рогозин космосом руководить («как-как, также, как руководил ВПК, советники на что?!»), за что строительству такое наказание как Мутко («чем не хорош, вот только английский подучит»)? Достойные ответы, на мой вкус, не хватало только закадрового смеха.

Из актуального – растущие цены на бензин. Обиженный голос рядового россиянина – мы за вас так голосовали, а вы…! Путин – да не я это, а жадные нефтяники, которые только об экспорте и думают. Да, прикрутим, да, прищучим. Вот вам сейчас всё объяснит министр энергетики (в кадре появляется бледный Новак и говорит… тоже самое). Чтобы закруглить тему, на экране появляется фотожаба из интернета, где Путин заправляет жёлтую Лада-Калину. Президент терпит…

И о футболе. Вопрос, что на устах у всех, кто не сходит с ума по мячу – столько денег угрохано, а результаты в футболе сами знаете, какой позор нас ждёт на ЧМ-2018?! Путин разводит руками – ну, нет у меня для вас других футболистов, нет! Денег на стадионы не жалейте, всё детям достанется. В крайнем случае, торговые центры откроем… кое-где. Но не рынки типа старой «Лужи», за этим строго прослежу. (лично меня в этом эпизоде очень расстроил вклинившийся Валерий Газаев… такой был футболист… и тренер принципиальный… а президента вылизал, как плечевая путана, ведущему эфира было неудобно).

Вопрос из интернета – будет ли соблюдена традиция амнистии заключённых к президентским выборам? Путин – я не знаю такой традиции… вы нас с Америкой не перепутали, гражданин?

Волнуется Приморье – распиаренный дальневосточный гектар распределяется между чиновниками и их родственниками. Плюс безработица. Плюс уезжающая молодёжь, а вместо её… сами знаете кто, откуда и с каким разрезом глаз. Путин возмущён – как уезжают… как безработица… такие деньги в саммит вбухали (сколько разворовали я когда-то писал в Итогах). Но тут же с ленинской хитринкой – зато, раз гектар коррумпирован, значит, спрос есть, значит, хорошая у нас затея.

Далее пошли вопросы о международном положении. Причём отобраны они были (а вы как думали?) с упором на агрессию. Путин в данном контексте выглядел миротворцем, отказывался что-то делать с Латвией. «Если завтра Третья мировая?». «Это конец цивилизации». Старпёры из ЦК КПСС этого не понимали…

И тут дали слово блогерам. Которых исполнительная власть частенько использует в своих целях, подкармливая, создавая волну на малозначимые темы, а потом шантажируя профессиональных журналистов – будете много выступать, нам есть, на кого вас заменить. Блогеры-бездельники почувствовали, что пришло их время (докричались до первого лица) и стали клянчить статусности – чтобы их название перестало быть анекдотом. Путин пожал плечами – вы же и так деньги зарабатываете… хотя… хотите формализоваться – формализуйтесь. Типа, он президент для всех, и для блогеров тоже.

Блиц:

- Есть ли вопрос, на который у вас нет ответа?

- Есть. Например, на этот. (скромненько так)

- Когда вы поверили в Бога?

Президент стал отвечать… а мне захотелось выключить телевизор. Не люблю интимностей… тем более, от первого лица.

P.S. На самом деле, только звук приглушил и краем глаза наблюдал за действием. Всё-таки с приглашёнными в студию поживее было. Помните, сидели Венедиктов, Собчак… и прочие хакамады, от них так и веяло обострением. Вместо этого, напряжённые лица министров и губернаторов, явно незнающих, прописана ли в сценарии публичная порка чиновников из высшего эшелона. Обошлось, эффект первого месяца в старой должности, когда крутость демонстрировать рано. А то все заикаться начнут, а там и диарея. И с чудесами в этот раз было ну очень скромно. Хотя я про такое слышал – чем старше актёр, тем неохотнее он играет Деда Мороза (у Снегурочек как раз наоборот).

Ещё следил за лентой новостей. Ни аварий, ни войны, ни извержений. А ведь четыре часа с лишним наша исполнительная власть была парализована «прямой линией». И ничего. Страшного. Получается, можем и без них?

Леонид Черток