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Его пример - ЕР наука. За что наказали рублем депутата-единоросса Назарова?

Архангельская политизированная общественность продолжает обсуждать события последней сессии Областного Собрания. На которой, в частности, член фракции «Единя Россия» Анатолий Назаров был лишен доплат за осуществление депутатской деятельности – коллеги по парламенту вдруг спохватились, что даже забыли, как он выглядит.

Напомним, что Назаров избрался год назад по Онежскому округу, заняв место еще одного единоросса Савченко, осужденного по коррупционным статьям. На сессиях замечен не был… да и в области его давно не видели. По одним слухам, он получил ответственную должность на космодроме «Восточный», по другим – он там же в Сибири открыл новый бизнес.

В Поморье Назаров известен, как бывший директор Онежского гидролизного завода (при нем развалился окончательно), как заместитель по городскому хозяйству при мэре Донском (комментарии излишне), и как предприниматель.

За свою депутатскую деятельность (работает на неосвобожденной основе) он успел получить денежную компенсацию в размере 360 тысяч рублей.

Депутаты из других фракций возмущены – пока мы здесь корячимся в пыли, этот прогульщик

Однако соратники по партии власти задают резонный вопрос – разве депутатская эффективность определяется только посещением сессий? Ответа из Онежского района насчет эффективности Назарова пока не последовало.

Другой вопрос ставят наблюдатели от редакции – неужели в «Единой России» не догадывались, зачем Назарову понадобился депутатский мандат? По их мнению, этот же вопрос будет сверхактуален при составлении партийных списков на осенние выборы.

(на фото: вспомните, депутаты, своего коллегу Назарова)

03 май 10:49 | : Политика / Скандалы

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