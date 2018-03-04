Большой армянский шухер. Кому танцуют на площадях Еревана?

С этой далёкой Сирией мы совсем отвлеклись от тех событий, что у нас под боком. А между тем в Армении, которая после распада Союза была и остаётся, наверное, самым верным и последовательным союзником России (не то Азербайджан с Турцией растерзают), такое происходит!

Если по порядку, то большой армянский шухер начался из-за того, что президент страны Серж Саргсян решил поправить ещё. Хотя должен был уйти в отставку, в Армении как раз закончилось президентское правление и наступило парламентское. Депутаты же послушно избрали премьером, то есть, главой государства, того же Сержа.

Случись такое в России (а разговоры-то идут), какой-нибудь Володин или Песков разведёт руками и скажет: - Ну, куда же мы без него, без Владимира Владимировича?! Народ вздохнёт, согласится и станет смотреть ток-шоу, где записные говоруны будут убеждать, что другой альтернативы у страны нет и быть не может.

В Армении не так. Или Серж у них не тот, или воздух бодрит, или чача дурит. Страна просто взорвалась протестами, в Ереване одномоментно на улицы вышло около 200 000 человек, люди резонно сочли, что их надурили. Противостояние нарастало, начались аресты лидеров оппозиции. Параллельно бойцы спецслужб стали демонстративно (не спеша) переходить на сторону протестующих. В то же время Москва поспешила объявить, что не вмешивается, а только наблюдает - её дело в данном конфликте миротворческое. В воздухе явно запахло гражданской войной…

И тут Саргсян делает неожиданное и мудрейшее заявление: «Никол Пашинян был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра». Чтобы вы понимали – этот Никол как раз и есть лидер оппозиции. То есть, гордый армянский мужчина публично признал правоту своего политического конкурента. Всё… гора Арарат покидает Турцию и начинает двигаться в сторону армянской границы.

Какие претензии непосредственно к Сержу Саргсяну? Основная – мы устали от твоей… лица. В остальном же некогда богатая советская республика (Соединённые Штаты Армении, ну, вы помните) живёт, мягко говоря, не очень. После распада СССР стало ясно, что её видимое довольство было за счёт интеграции (водители с советским стажем, думаю, до сих пор с ужасом вспоминают их уродские ЕрАЗы, не всегда доезжавшие даже до заводской проходной), дотаций из Москвы и природного умения армянских мужчин пустить пыль в глаза.

А ещё проблема с качеством народа. Как известно, больше армян проживает по миру (за счёт их переводов в основном и выживают дружные армянские семьи), чем внутри самой Армении. Мне же в середине 90-х довелось быть крёстным у целой армянской семьи – у взрослых детей и их уже старенькой мамы. Брат (аналитик одного из московских банков) всё пытался выдать замуж свою сестру… специфической кавказской внешности. И безрезультатно. «Андроник, - увещевал его я, - пусть едет в Армению, там всё сложится». «Ты не представляешь, кто там остался… совсем никудышные. Те, кто попроворней – в Лос-Анжелесе и Марселе, более тихие – в Москве и Санкт-Петербурге». В итоге сестра познакомилась в интернете с гражданином Ирландии, но турецкого происхождения с неясными армянскими корнями. Рожает чернявых ирландцев, пишет, что счастлива…

Как в этой ситуации вести себя России? Удивительно, но факт, мы ведём себя правильно. То есть, не вмешиваемся. Ибо для нас благоприятная геополитическая ситуация – Армения окружена злейшими её врагами в лице Турции и Азербайджана, на которых у нашей страны есть кой-какое влияние. И США туда не полезут, им влияние на Турцию дороже. У армян же настолько жива память о турецком геноциде, что наша военная база в Гюмри действительно гарантия от любых действенных враждебных поползновений. Уж если простили спятившего российского солдата-самовольщика, оставившего за собой детские трупы… какие ещё нужны доказательства доброжелательности. При том, что наш президент так и не извинился перед всем армянским народом за произошедшее.

Есть, впрочем, версия, что России просто надоели метания Сержа, в последние годы пытавшегося заигрывать с Западом. Но и пришедший ему на смену будет делать ровно то же самое, никуда не денется. Вы представляете, какое в США армянское лобби? России бы такое! Когда я летел в начале 90-го по маршруту Москва-Нью-Йорк, три четверти салона ИЛ-86 было заполнено армянскими эмигрантами (впрочем, тогда ещё просто бывшими гражданами СССР). У них было сразу три причины для выезда – спитакское землетрясение (экологические беженцы), конфликт в Нагорном Карабахе и притеснения от советской власти. Ей-богу, даже евреи им завидовали. О французских армянах и упоминать излишне - они в кабинет к Макрону без доклада заходят. Так что России давно пришлось смириться с тем, что в этой очереди она не одна (такая благородная).

Однако в эти дни меня удивила реакция части армян. Тех, что часто называют «московским розливом», которые не вылезают из телестудий, обсуждая всё, что угодно, только не ситуацию на своей малой родине – Мигранян, Кургинян, Кеосоян, Мартиросян, Симонян. Боятся в запале сказать лишнее? Или не знают, чью сторону принять (Саргсян когда-то продемонстрировал свою злопамятность)?

Сторонние же аналитики (неэтнические), полагают, что на стороне армянского правительства просто не оказалось никаких значимых общественных сил или региональных этно-конфессиональных групп. Даже постоянно воюющий Нагорный Карабах, когда-то мощная политическая сила, готовая к самым решительным действиям, не захотел вписываться за обанкротившихся чиновников, погрязших в коррупции и кумовстве. Ну, а что такое кумовство в условиях постсоветского Кавказа… не мне вам рассказывать.

Только что прочитал, что Москва довольна развитием событий в Армении. Дмитрий Песков - Мы надеемся, что в стране будет сохраняться порядок, стабильность и что в самое ближайшее время в обозримой перспективе появятся какие-то очертания той политической конфигурации, которая станет консенсусом всех сил, которые представляют армянский народ. <> Все, что происходит в Ереване, это внутреннее дело наших армянских друзей, партнеров и союзников. От души сказано, с глубоким выдохом облегчения. Хотя президент Путин и поспешил поздравить коллегу Сержа с очередным избранием в новой должности, явно не ожидая такого развития событий. Но есть украинский урок, где мы сразу поставили не на того Янека и по факту потеряли ближнего соседа на долгие-долгие времена. Спровоцируй Саргсян ереванский майдан… с трудом представляю, как бы Россия выходила из такой ситуации. По договору наши военные в Гюмри должны поддерживать действующую власть, в крайнем случае, выполнять роль миротворцев. При таком накале страстей это означает жертвовать собой. А оно надо нашим ребятам?

Да, есть мнение, что армянский пример сменяемости власти через всенародное недовольство может не понравиться Кремлю - якобы нанесён удар по путинской модели. Бросьте, господа, всегда есть отмазка – у нас же ПУТИН, а не какой-то там –сян.

И тем не менее. Советский Ереван (в независимом армянском побывать так и не удалось) запомнился мне полным пренебрежением к правилам уличного движения и кучками мужчин, сидящих тут и там на корточках и что-то эмоционально обсуждающих посреди рабочего дня. Теперь же я видел целые площади радостно танцующих, празднующих свою победу. Прежде всего, эти люди преодолели свой страх (кто знал заранее, на что хватит Сержа, что ему посоветуют московские консультанты), вышли отстаивать право своё, которое и обрели. Полное впечатление, что «Арарат» разгромил «Барселону».

Не думаю, что теперь армяне Армении будут жить богаче, лучше… предпосылок не вижу. Но давайте хотя бы порадуемся за их победу.

Леонид Черток