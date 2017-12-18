Олигархи, назад! Новые американские санкции - от Дерипаски до Говоруна

Америка обещает прищучить наших олигархов. Новые санкции США, под которые, по информации СМИ, попадут российские олигархи, близкие к президенту РФ Владимиру Путину, будут направлены против 6-10 обеспеченных граждан России. Эти ограничительные меры связаны с расследованием вмешательства Кремля в президентские выборы США 2016 года.



Конкретные имена пока не названы, но их обещают огласить буквально на днях.

Стоп… а разве у нас есть олигархи?! Пояснение: олигарх — это представитель олигархата (власть немногих), то есть человек, в руках которого сосредоточена большая часть капитала государства. Иными словами, это очень обеспеченный товарищ, у которого есть очень большие деньги, крупный бизнес, предприятия, целая армия сотрудников, которые от него зависят, а благодаря всему этому есть власть. От просто богатых людей олигархов отличает то, что они имеют большое влияние на политический процесс. Помните Семибанкирщину 90-х? Оно. Причём в современной трактовке в олигархи могут записать и крупных чиновников, за годы пахоты на благо государства сумевших накопить миллионные состояния, и топ-менеджмент госкорпораций, которые по сути являются наёмными служащими. То есть, не обязательно быть, как раньше, хозяином чего-нибудь, ежедневно рискуя состоянием, а то и головой. Господи, какая благодать! («Каторга, какая благодать!» Б. Пастернак).

Нет, утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (который иногда такую пургу гонит…), были да повывелись. Он вообще не может понять, о ком идёт речь. «Господа все в Париже», - помните шариковское? Перефразируя классика: «Олигархи все в Лондоне»… к тому же не все живы (да-да, на Березовского намекаю). Какое влияние они могут оказывать на власть, если у них прилюдно авторучки отбирают (а теперь на Дерипаску)? Песков ни одной фамилии назвать не мог, хотя его должность предполагает знать всё и всех (а не только фигуристок).

И тут автора начинают одолевать сомнения. Помните, как ещё в прошлом году Трамп намекал через своих клевретов, что перед самыми президентскими выборами в России Америка огласит список чиновников и лиц, особо приближённых, чьи капиталы и главные жизненные интересы находятся не на Тверской и в Барвихе, а на Уолл-стрит. Но не огласили. Вполне допускаю, что в тот напряжённый драматический момент между Москвой и Вашингтоном возникла некая договорённость: «Мы в ваши выборы не лезли, и вы наши не суйтесь… а если уж так неймётся, то вываливайте попозже». Похоже, час откровений настал. С учётом современной, более широкой трактовки понятия олигарх.

Наблюдатели (имя им легион) пытаются выяснить, кого из так называемых олигархов уже успела допросить въедливая американская Фемида (упоминаются две штуки). По не особо засекреченным данным, за последний месяц в Нью-Йорке совершили посадку три частных самолёта, принадлежащих акулам российского бизнеса, подпадающим под это понятие. Дивитесь: Роман Абрамович, Роман Вексельберг и Михаил Прохоров. «Чукча», еврей и представитель национального меньшинства в российском бизнесе (хотя кто его знает, этого Мойшу). Что им было делать в Большом Яблоке? Да что угодно… эти трое давно относятся к категории «гражданин мира».

Только представитель владельца ФК «Челси» заявил, что его хозяина никто не допрашивал («Да кто они такие?!!»). Клевреты остальных от комментариев отказались, на них и косимся. Но помним – Рома и Миша ребята тёртые, пуганые, в 90-х выжившие (к/ф «Жмурки»), вряд ли стали бы распускать языки и сливать бензин.

К тому же им нет смысла выслуживаться перед Западом. Тенденция текущего года – российская бизнес-элита, ранее уехавшая за рубеж и там обосновавшаяся, начинает возвращаться обратно и обзаводиться недвижимостью. Поводы к этому разные - от экономических до политических. Кто-то разочаровался в бизнесе в Европе, другие вернулись из-за санкций и давления со стороны европейских властей, давно видящих в каждом россиянине, хоть и бывшем, агента Кремля. В ближайшее время ожидается большой поток реэмигрантов из Великобритании (по понятной причине). Уже сейчас их доля в основной массе зарубежных покупателей составляет 66%. Ну и экономия - если раньше средний бюджет такой покупки составлял 60 млн рублей, то теперь сразу несколько объектов можно купить за 30-40 млн рублей. Также сейчас много желающих вложить в недвижимость 5-6 млн долларов. Похоже, не обошлось без московских риелтеров и их вашингтонского лобби (шутка).

Тут и курс рубля пошёл вниз по отношению к основным мировым валютам. Испугался, бродяга, наезда на олигархов, приближённых к Путину… а вы говорите, они на политику не влияют.

Я не раз писал, что с симпатией отношусь к богатым людям. Даже сверхбогатым. Которые своим умом… удачливостью… риском… бессонными ночами… Но эти, кого мы разбираем… уж слишком всё просто, чтобы выйти в дамки. Да, везение, такие тогда были правила игры (я в те годы, увы, играл в другие игры и ставил перед собой более скромные задачи), но надо быть и поскромнее. А то Дерипаску разводит какая-то плотва… за семью Ельциных неудобно.

…Ну вот, пока писал, пришло сообщение из США. В американский список наших олигархов, кроме уже упомянутых Вексельберга (где-то яйценос Фаберже прокололся) и Дерипаски, попали такие известные имена, как Фридман, Фрадков, Колокольцев, Косачёв, Миллер, Патрушев, Ротенберг и (внимание!) родственник бывшего архангельского губернатора Михальчука по фамилии Говорун. Уж не в его ли кармашек наши поморские денежки утекли?

А всего под санкции попали 24 конкретных физических лица (бизнесмены, крупные кремлевские чиновники, сотрудники АП, друзья президента по спорту), а также фирмы и госкорпорации – «Рособоронэкспорт», «Российская финансовая корпорация», «Российские машины», «Ренова», «Русал»… и т.д.

Знаете, что характерно? Никого из перечисленных не жалко. Ничуть.

Леонид Черток