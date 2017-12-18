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Остановите Рому! Бывший "главный по Соловкам" предложил передавать немецкие кирхи православной церкви

Бывший заместитель архангельского губернатора по Соловка, ныне заместитель («смотрящий») полномочного представителя президента в СЗФО выступил с провокационным (по мнению наблюдателей) предложением восстанавливать немецкие кирхи, расположенные на территории самого западного региона (анклава) Российской Федерации, для последующей передачи их… РПЦ.

Такие действия отставной офицер спецслужб мотивирует «осложнениями во внешней политике».

Подобную чушь Балашов на конференции Всемирного русского народного собора.

«Куратор области в полпредстве подчеркнул, что в условиях осложнения внешнеполитической ситуации России необходимо иметь «духовно-нравственный противовес» — единство в вопросах исторического развития, религиозно-культурной православной традиции и сформированное отношение к незыблемым ценностям. Одним из главных дел в этом Роман Балашов назвал «православную ревитализацию бывших немецких кирх и замков».

Наблюдатели крутят пальцем у виска и умоляют федеральные структуры, как светские, так и конфессиональные, не давать Роме денег под этот проект.

06 апрель 14:46 | : Политика / Скандалы

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