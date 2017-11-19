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"Левада-центр" самодисквалифицировался. Какой явки не может быть в России?

«Левада-центр», считающийся единственной социологической службой, занимающей альтернативными исследованиями (не ангажированными действующей властью), официально заявил об отказе на время предвыборной президентской кампании публиковать полученные данные как по предполагаемой явки, так и по шансам такого или иного кандидата.

Это связано с получением службой статуса иностранного агента. Нарушение закона грозит штрафами и даже закрытием организации.

Из последних заявлений руководителя «Левады-центра» Льва Гудкова: «…в декабре, по данным «Левады», «совершенно точно» намеревались голосовать 28% россиян, «скорее всего» – 30%, ВЦИОМ же оценивал эти категории соответственно в 70 и 11%». «Явки в 78% не было никогда на выборах в России».

В итоге, социологией по мартовским выборам будут заниматься ВЦИОМ и ФОМ, чья независимая репутация хорошо известна.

Из последних исследований ВЦИОМа: 67% россиян говорят, что точно примут участие в выборах, а еще 11% сделают это «скорее всего». По мнению 64% респондентов, выборы проходят в «открытой и честной политической борьбе», а 23% считают, что их трудно назвать «подлинно свободными и демократическими». За Владимира Путина готовы проголосовать 73,8% от всех опрошенных, за выдвиженца КПРФ Павла Грудинина – 7,2%, за лидера ЛДПР Владимира Жириновского – 4,7%. Ниже уровня погрешности результаты телеведущей Ксении Собчак (1%), основателя «Яблока» Григория Явлинского (0,6%) и бизнес-омбудсмена Бориса Титова (0,3%).

(коллаж издания «Ведомости»)

16 январь 08:22 | : Политика

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