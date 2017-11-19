Что же будет с долларом и с нами?! Прогнозы экстрасенсов на 2018 год

В канун Нового года астрологи, ясновидящие… и прочие экстрасенсы выдвинули свои прогнозы относительно самых важных вещей приходящего 2018 года – Путина, биткоина и тд.

Деньги.

- В 2018 году экономическая ситуация России в целом ухудшится. Это не будет глобальное или катастрофическое ухудшение, но оно станет более ощутимым по сравнению с 2017 годом. Еще много лет — за небольшим исключением — экономика России будет переживать негативные тенденции.

- Курс евро и доллара незначительно повысится.

- В 2018 году нужно быть осторожным со всеми видами валют. Уран — планета переворотов, изменений и неожиданных ситуаций — в мае 2018 года войдет в зодиакальный знак Тельца. А Телец — это тема финансов и денег. Поэтому финансовую систему и банковскую структуру будет лихорадить, особенно осенью. Тем более что нумерологические годы, которые заканчиваются на восьмерку, всегда связаны с какими-то финансовыми потрясениями. Всемирный экономический кризис — 2008 год. Серьезное обрушение рубля — 1998 год. Вхождение планеты Уран в Тельца также говорит о том, что бумажных денег фактически не станет. Зато начнется новый век криптовалют. Предыдущий раз, когда Уран был в Тельце, был ровно 84 года назад, в 1934 году. Именно тогда случился чуть ли не единственный существенный обвал доллара — на 40%. Не думаю, что в 2018-м он также обрушится, но какие-то проценты по отношению к евро, и особенно к швейцарскому франку, он потеряет. А рубль вообще будет дышать на ладан, поэтому от него нужно избавляться, во что-то вкладывать или переходить на другую валюту. Страна погрузится в кризис, в какую-то экономическую яму. Но это толкнет к каким-то переменам в экономике к концу года. Не дай бог, чтобы у вас там случилась какая-нибудь революция.

- Согласно комбинации карт Таро и выпавших рун, 2018 год с точки зрения курсов валют выдастся стабильным. Радикальных перемен не предвидится. Ожидаются только незначительные изменения курса доллара, который будет расти.

Недвижимость.

- Если вам нужно продать квартиру, продавайте ее сейчас. Если же хотите купить, то лучше подождать.

- В недвижимости, как и в экономике России, будет стагнация. У кого есть деньги и возможности на покупку — покупайте. Тем более недвижимость в России достигла самых низких рубежей. Но быстрой выгоды не будет, это долгосрочная перспектива: через 10 лет цены на квартиры вырастут в три раза.

- Рынок недвижимости в новом году ослабеет, поэтому вкладывать деньги в недвижимость не стоит. Это приведет к разочарованиям и не даст нужных результатов. Продавать недвижимость в 2018 году также не стоит.

- Ситуацию с недвижимостью в 2018 году можно описать так — «из огня да в полымя». Все будет так непредсказуемо, что даже самый опытный риелтор с трудом предугадает скачки цен. Рекомендую тщательно проверять все договоры и следить за утверждением новых законопроектов.

Биткоины.

- Инвестировать в криптовалюту, тем более такую альтернативную, опасно всегда. Если у обычных активов всегда просматриваются какие-то перспективы к затяжному падению или длительному росту, то у биткоинов и других «цифровых денег» их практически не существует. Однако падения или «смерти» криптовалюты именно в 2018 году я не вижу.

- В 2018 году биткоин может неожиданно упасть до тех отметок, с которых он начал расти. Его стоимость может подняться до 50 тыс. долларов, потом упасть до тысячи и после снова подняться. Но все же в новом году нужно быть осторожным, не покупаться на ажиотаж и не скупать их на последние деньги. Лично я начну покупать биткоины только в 2019 году. В целом биткоину прогнозирую большое будущее. У него планета Венера — символ финансов и денег — находится в королевском градусе, поэтому, возможно, эта криптовалюта займет свое место в золотом резерве. Это именно та валюта, которая никогда в своей жизни не упадет до нуля. По гороскопу биткоин — это некое закрытое учреждение и непрозрачная структура. Не удивлюсь, если окажется, что биткоины принадлежат масонам XXI века.

- В криптовалюту стоит начать вкладываться, но в разумных размерах.

- Несмотря на активное развитие криптовалюты, вопрос взаимодействия с ней сугубо индивидуален. Доверьтесь своему сердцу и, если будете сомневаться, покупать или нет, все-таки откажитесь от покупки.

Путин.

- Путин станет президентом. Политическая ситуация в 2018 году не изменится. Настоящие политические изменения в России начнутся не раньше 2024 года. Однако политическая активность в грядущем году будет достаточно высокой — выше, чем в уходящем. Особенно много акций недовольства и протестов выпадет на середину и вторую половину года. Но к ощутимым результатам они не приведут. Еще не время.

- По-моему мнению, президентом станет Путин. Вообще в 2018 году страну ждет много положительных событий. Например, хорошее выступление или даже победа на «Евровидении», открытие Крымского моста, укрепление политических отношений с другими странами и много других глобальных изменений.

- Даже если Путин выиграет выборы, а, скорее всего, так и произойдет, это будет один из самых сложных периодов его руководства. Экономику России сильно начнет трясти. Единственное спасение — нефть и газ, они не упадут в цене в течение года, а даже, может, чуть-чуть вырастут. Это единственная подушка безопасности для российского бюджета. Возможно также усугубление кризиса из-за увеличения эмбарго. Будет непросто из-за обрушившихся санкций, которые особенно коснутся руководства страны: многие из них не смогут въезжать ни в одну из стран. Есть вероятность, что созреет план дворцового переворота в России. Особенно опасный период для Путина — февраль и март, время выборов. А еще будет затмение — 11 августа. Есть такой метонов цикл, он равен 19 годам, в древности считалось, если человек приходит на этом затмении к власти, то через 19 дет он должен быть свергнут, на том же самом затмени. А мы помним, что Путин пришел к власти 11 августа 1999 года, преемником назначили его 9 августа. И вот как раз ровно через 19 лет, в августе 2018 года, снова произойдет это затмение. Поэтому посмотрим, что будет. Но если Путин продержится в этом году, то и дальше будет править.

- Изменения ведут больше в плохую сторону, чем в хорошую. И они будут глобальными. Политикам самим будет тяжело что-либо выбирать и принимать решения. Но в итоге они отлично справятся со своей задачей, хотя их мнения разделятся. Карты Ленорман и руны показывают, что Путин не станет президентом в 2018 году. Думаю, что его шансы — 50 на 50.

- Владимир Путин вновь станет президентом Российской Федерации.