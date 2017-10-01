"Коммерсант": Кремль озабочен протестными отношениями в СЗФО. В чем смысл замены Беглова на Цуканова?

Кремль начал ротацию президентских полпредов.

В ближайшие дни ожидается переход полпреда в СЗФО Николая Цуканова «на другую работу» (судя по всему, в Москву).

На его место ожидается нынешний полпред президента в Центральном федеральном округе Александр Беглов.

Издание «Коммерсант» рекомендует Беглова как антикризисного менеджера, намекая на рост протестных настроений на северо-западе. Совершенно лишних в условиях подготовки к президентским выборам.

Известны также далеко непростые отношения Цуканова с нынешним губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и связанные с этим кадровые перестановки в самом постпредстве. В начале года источники “Ъ” рассказывали, что господин Цуканов уговаривал АП выставить на выборы в Калининградской области вместо Алиханова другую кандидатуру. На прошлой неделе новым заместителем полпреда в СЗФО, курирующим Калининградскую область, назначен выходец из ФСБ Роман Балашов (работавший до этого советником в управлении внутренней политики АП). По словам источников “Ъ”, в своей карьере в регионах господин Балашов всегда возникал как «внешний смотрящий», в том числе «за серьезными финансами». Это назначение также называли «аппаратным поражением Николая Цуканова».

Напомним также о недавнем визите Николая Цуканова в Архангельск, в ходе которого он достаточно жестко высказался в отношении программы переселения из аварийного жилья.

(на фото: вот он какой, Александр Беглов)