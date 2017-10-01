Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Коммерсант": Кремль озабочен протестными отношениями в СЗФО. В чем смысл замены Беглова на Цуканова?

Кремль начал ротацию президентских полпредов.

В ближайшие дни ожидается переход полпреда в СЗФО Николая Цуканова «на другую работу» (судя по всему, в Москву).

На его место ожидается нынешний полпред президента в Центральном федеральном округе Александр Беглов.

Издание «Коммерсант» рекомендует Беглова как антикризисного менеджера, намекая на рост протестных настроений на северо-западе. Совершенно лишних в условиях подготовки к президентским выборам.

Известны также далеко непростые отношения Цуканова с нынешним губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и связанные с этим кадровые перестановки в самом постпредстве. В начале года источники “Ъ” рассказывали, что господин Цуканов уговаривал АП выставить на выборы в Калининградской области вместо Алиханова другую кандидатуру. На прошлой неделе новым заместителем полпреда в СЗФО, курирующим Калининградскую область, назначен выходец из ФСБ Роман Балашов (работавший до этого советником в управлении внутренней политики АП). По словам источников “Ъ”, в своей карьере в регионах господин Балашов всегда возникал как «внешний смотрящий», в том числе «за серьезными финансами». Это назначение также называли «аппаратным поражением Николая Цуканова».

Напомним также о недавнем визите Николая Цуканова в Архангельск, в ходе которого он достаточно жестко высказался в отношении программы переселения из аварийного жилья.

(на фото: вот он какой, Александр Беглов)

13 декабрь 09:58 | : Политика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


"Сказки бабушки Галины", выпуск 23. Архангельские вписки - загадка для чиновников и родителей
"Сказки бабушки Галины", выпуск 22. Архангельский политтехнолог, что за зверь?
"Сказки бабушки Галины", выпуск 21. Селёдка как артефакт архангельской коррупции
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2017 (102)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)
Сентябрь 2017 (235)
Август 2017 (234)
Июль 2017 (213)

Опрос

Если бы вы узнали, что в Архангельске приступят к благоустройству дороги в аэропорт, вы бы:

все опросы



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.