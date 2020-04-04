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Профессиональная фасовка материалов. Весовые дозаторы

дозаторы tenso-m.ru

Весовой дозатор – это специализированное устройство для осуществления непрерывного технологического процесса. Дозаторы применяют на производстве, в пищевой промышленности, на складах для точного отмера заданной массы. Без данного устройства невозможно организовать успешную работу любого предприятия, связанного с фасовкой сыпучих материалов. Дозатор необходимо подбирать в зависимости от типа сыпучести, а также в зависимости от типа производства или склада, для которого приобретается данная техника. Дозаторы для фасовки можно разделить на следующие типы:

  • для фасовки сыпучих грузов в открытые мешки до 10 и 50 кг;
  • для фасовки сыпучих грузов в закрытые клапанные мешки;
  • для фасовки сыпучих грузов в мешки типа биг-бэг;
  • для фасовки сыпучих грузов в открытые картонные коробки.

Также для эффективной работы на производстве могут понадобиться ленточные контейнеры. Которые дополняют функциональность весовых дозаторов и позволяют добиться бесперебойного рабочего процесса на складе или производстве. Любые весоизмерительные товары можно приобрести в каталоге производителя «Тензо-М» https://www.tenso-m.ru/dozatory-dlja-fasovki/.

Весовые дозаторы для оснащения производственных и складских объектов

дозаторы tenso-m.ru

Весовой дозатор является важным дополнением для работы любого предприятия, складского помещения, чья деятельность так или иначе связана с фасовкой сыпучих материалов. Такая техника позволяет быстро и эффективно отсортировать сыпучие грузы в нужном количестве в мешки, коробки или биг-бэги. Точность и производительность весовых дозаторов достигается за счет уникального строения устройства, которое включает в себя наличие мощных заслонов, зажимов для мешков, приводов и контейнеров для засыпки материалов.

«Тензо-М» - это проверенный производитель весоизмерительной техники, который поставляет продукцию на рынок России уже много лет. В каталоге можно найти весы, дозаторы, контейнеры, датчики и другую технику для оснащения производственных, промышленных и складских объектов. Интернет-магазин организован понятно и удобно, чтобы товары можно было отсортировать и быстро найти именно то, что нужно. Кроме того, клиенты всегда могут воспользоваться помощью онлайн-консультантов, которые всегда на связи и готовы ответить на все интересующие вопросы.

15 июнь 17:16 | : Разное

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