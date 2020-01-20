Как выгодно инвестировать в криптовалюты вместе с Cryptoon

Итак, что такое Cryptoon?
Официальный сайт - cryptoon.org. Это ресурс, предлагающий возможность инвестировать в криптовалюту и получить доход от от 1.5% до 3.5% в сутки. Срок работы - полгода.
Это все красиво и привлекательно, но давайте разберемся.
Cryptoon предлагает следующий вариант работы: с минимальным бюджетом (100р) можно заключить контракт на получение криптовалюты. Причем для этого есть несколько способов, при которых курс не влияет на инвестиции.
Первое - криптовалютный арбитраж.
В Cryptoon есть роботы для биржевых торгов. Они висят на бирже круглосуточно и работают на клиента автоматически на протяжении шести месяцев. Доход - до 1,5% каждый день. Начисляется этот доход в личный кабинет клиент. Что очень удобно - вывод свободный.
Откуда берутся эти деньги? Все просто - разница курсов на разных биржах. Покупается где дешевле - продаётся где дороже.
Напомню - вы сможете начать имея на счету всего 100 р.
Этот способ очень удобен, если вы только начинаете пробовать себя в этом виде заработка и еще не во всем разбираетесь.
Второе - облачный майнинг.
Не спешите пугаться незнакомых слов. Тут тоже все довольно просто. Вы просто арендуете возможности - мощности - для добычи криптовалюты с помощью облачного майнинга. Здесь прибыль будет повыше - 2,3% каждый день. Слышали про майнинговые фермы? Вот. Это оно. Причем оборудование Cryptoon в 3-5 раз превосходит аналогичные системы. Однако и стартовый бюджет начинается с 50 000 рублей.
С другой стороны - большая и стабильная прибыль. Этот способ подходит вам, если вы уже довольно хорошо разбираетесь в данной теме.
И третье - маржинальная торговля, ну или трейдинг.
На сайте этот способ называется - трейдинг. Но если понятнее - это определенная торговая операция, проведенная с помощью финансовых инструментов, которые предоставляются торговцу под залог определенной суммы - маржи.
Более подробно о том, что это такое и как это работает знают профессионалы Cryptoon.
Вообще все легко. Вы просто полностью передаете активы в руки специалистов. Получаете деньги, экономя свое время. Как это происходит? Данная торговля применяется на топовых биржах. Специалисты используют новейшие стратегии. Прибыль составляет 3,5% ежедневно.
Очень удобный способ, если вы хотите зарабатывать много, но нет времени всем этим заниматься.
О компании Cryptoon.
Для начала - это полностью официально. Все документы вы увидите на сайты. Головной офис располагается в Великобритании. Сегодняшние возможности позволяют сотрудникам и специалистам Cryptoon работать в любой точке земного шара. Кстати, это позволяет работать круглосуточно.
Из личного опыта.
При желании вы можете зайти на сайт и почитать отзывы клиентов. Оценка компании - 4.8 баллов, что говорит само за себя. И то, не 5 баллов только потому, что нет мобильного приложения.
Кстати, ссылка на отзывы - https://cryptoon.org/reviews
Интерфейс понятный, работать легко и удобно. Что больше всего радует - действительно понятно, даже когда вообще не разбираешься в процессе заработка на криптовалюте. Можно рассчитать на калькуляторе, какая у вас будет прибыль при любом стартовом капитале. Я, как продвинутый начинающий инвестор - о да, это именно так и звучит, рекомендую. Я начинала как и все люди нашей страны - со 100 рублями.
Ребят, сейчас у меня 5 контрактов, общая сумма которых составляет 87 000 рублей. Инвестиции окупаются за пару месяцев, у более продвинутых ребят окупилось за месяц. Прибыль каждый день. В сегодняшних условиях краха экономики и отсутствии работы - это просто кладезь возможностей.
Если все еще сомневаетесь, посмотрите открытые видеоотзывы
Другие отзывы можно найти здесь https://vk.com/videos-192758216
А я пошла зарабатывать!