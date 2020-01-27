Итальянская Серия А: история и рекорды

Serie A – один из наиболее авторитетных футбольных дивизионов. По итогам 2019 года турнир занял четвертую строчку в рейтинге УЕФА. В первой половине нулевых Серия А считалась самым престижным национальным чемпионатом Старого Света, но уже давно лишилась этого статуса. Позиции испанцев и англичан сегодня очень сильны, хотя последние пару сезонов внушают итальянским болельщикам сдержанный оптимизм.
Нынешний формат национального первенства действует с 1929 года. До этого момента с 1898-го соревнования проводились на региональном уровне с последующим финалом. Чемпионство (скудетто) в Серии А разыгрывают 20 команд, встречающиеся друг с другом дома и в гостях. Три аутсайдера по итогам сезона уступают место победителям Serie B. Лучшие команды попадают в еврокубки.
Итальянским тиффози хватает ярких воспоминаний. Представители местного чемпионата многократно выигрывали европейские кубки, сборная четырежды становилась лучшей в мире. Случались и печальные новости футбола. Достаточно вспомнить гибель всего состава туринского «Торино» в авиакатастрофе 1949 года или громкие скандалы с договорными матчами, в результате которых были дисквалифицированы многие гранды.
К счастью, хорошего было значительно больше. Об этом могут с уверенностью сказать фаны туринского «Ювентуса», праздновавшие победу своих любимцев по итогам сезона целых 35 раз. В последний раз другая команда выигрывала чемпионат в далеком 2011 году. Это был «Милан», занимающий второе место в итальянской истории по количеству трофеев. В разные годы чемпионами также становились:
Тех, кто следит за новостями футбола, может удивить, как так получилось, что у элитных римских команд и «Наполи» на троих столько же скудетто, сколько у загадочной «Про Верчелли». Ничего удивительно здесь нет. Этот клуб, уже прекративший свое существование, блистал на самой заре итальянского чемпионата в 1908–1922 гг.
Ключевым моментом любого футбольного матча является гол. Неудивительно, что игроки, забивающие регулярно, пользуются особой любовью болельщиков. Тем, кто регулярно смотрит футбол HD, хорошо известны Тотти, Дель Пьеро, Пиппо Индзаги, Роберто Баджо. Однако список не ограничивается этими звездами. Легенды «Клуба 200»:
Забивать голы нападающим мешали не менее выдающиеся голкиперы. Джиджи Буффон, Дино Дзофф, Джампьеро Комби, Энрико Альбертози, Джанлука Пальюка – лишь вершина списка блестящих стражей ворот из Италии. Вообще, рекомендуем поклонникам футбола HD время от времени пересматривать и классические матчи Serie A. Поверьте, это того стоит.