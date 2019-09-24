Этапы строительства дорог и необходимые элементы

Строительство дорог является сложным и затратным процессом, после которого вы получаете надёжную и качественную автомобильную дорогу. Но перед тем как построить дорогу вам прежде всего необходимо её спроектировать. Во время проектировки нужно обратить внимание на следующие факторы:
Само строительство дороги можно условно разделить на 3 этапа:
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Заключение
Строительство автомобильной дороги является сложным и долгим процессом для которого требуется материалов и специальной техники. Однако строительство дорог крайне востребовано на территории России ввиду её размеров и протяжённости.