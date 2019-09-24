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Этапы строительства дорог и необходимые элементы

Строительство дорог является сложным и затратным процессом, после которого вы получаете надёжную и качественную автомобильную дорогу. Но перед тем как построить дорогу вам прежде всего необходимо её спроектировать. Во время проектировки нужно обратить внимание на следующие факторы:

  • Какое кратчайшее расстояние между двумя населёнными пунктами.
  • Нужно ли снести какие-либо постройки для строительства дороги.
  • Не будут ли угрожать вашей дороги затопления или камнепадов.
  • Сколько средств уйдёт на строительство дамбы.

Само строительство дороги можно условно разделить на 3 этапа:

  1. Подготовка и расчистка дороги. Происходит полная очистка местности для строительства дороги, после чего укладывается песок или гравий.
  2. На втором этапе происходит укладка основного покрытия: бетон, асфальт.
  3. На заключительном этапе строительства дороги происходит установка всех дополнительных сооружений таких как барьерных ограждений, бордюров, пешеходных переходов и дорожных знаков, а так же наносится краска для дорожной разметки (АК-511).

Где лучше всего заказать дополнительные сооружения

Если вы не знаете где заказать дорожные знаки, то советуем вам компанию «ЗНАКИ 154». Данная компания продаёт дорожные знаки, светофоры, краску для дорожной разметки отличном состоянии, при чём цена за данное оборудование вас приятно удивит. Компания имеет дорожные знаки всех типов, благодаря чему вы можете заказать и купить дорожные знаки, так необходимые для дорог. Также данная компания продаёт дорожных полицейских, светофоры, знаки для железной дороги и многое другое. 

Заключение

Строительство автомобильной дороги является сложным и долгим процессом для которого требуется материалов и специальной техники. Однако строительство дорог крайне востребовано на территории России ввиду её размеров и протяжённости.

02 декабрь 15:28 | : Разное

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