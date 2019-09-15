На Международной выставке BATIMAT 2019 в Париже РЭЦ представил эксклюзивную продукцию строительной отрасли из России

Российский экспортный центр представил на крупнейшей строительной выставке Европы коллективный стенд с эксклюзивной продукцией девяти российских компаний.
Российский экспортный центр представил на крупнейшей строительной выставке Европы коллективный стенд с эксклюзивной продукцией девяти российских компаний: ООО «Альгеба» (бренд «Регул»), индивидуальный предприниматель Багнюк Валерий Николаевич (бренд «М-Конструктор»), ООО «Грейс экспорт», ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ», ООО «СВЕЗА-Лес», ООО «ТД «ТопсХаус», ООО «Группа компаний «УЛК» (бренд RusTimber), ООО «Торговый дом Череповецкого фанерно-мебельного комбината», ООО «Экспресс-партнер».
В день открытия выставки 4 ноября 2019 года стенд «Сделано в России» посетила делегация Торгового представительства РФ во Франции во главе с Торговым представителем Михаилом Юрьевичем Макаровым. Господин Макаров ознакомился с продукцией российских предприятий и обсудил возможности ее продвижения во Франции и Европе.
На выставке российские экспоненты встретились со своими коллегами из международных компаний. Так в рамках деловой программы было проведено более 100 встреч с потенциальными деловыми партнерами. Российские компании смогли установить перспективные бизнес-контакты с представителями отрасли и непосредственно с целевой аудиторией, получили информацию о рынке товаров и услуг для профессионалов строительной промышленности, познакомились с инновациями в строительной отрасли.
Международная строительная выставка BATIMAT завершилась в Париже.
Ее история насчитывает 60 лет, она является главным событием строительной индустрии международного уровня. Крупнейшая деловая платформа с 1959 года объединяет профессионалов в области строительства и архитектуры, которые встречаются, чтобы поделиться опытом и выбрать инновационные продукты и решения для строительства зданий и сооружений.
Традиционно в выставке участвовало более 2000 экспонентов из 50 стран со всех континентов планеты.