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На Международной выставке BATIMAT 2019 в Париже РЭЦ представил эксклюзивную продукцию строительной отрасли из России

Российский экспортный центр представил на крупнейшей строительной выставке Европы коллективный стенд с эксклюзивной продукцией девяти российских компаний.

Российский экспортный центр представил на крупнейшей строительной выставке Европы коллективный стенд с эксклюзивной продукцией девяти российских компаний: ООО «Альгеба» (бренд «Регул»), индивидуальный предприниматель Багнюк Валерий Николаевич (бренд «М-Конструктор»), ООО «Грейс экспорт», ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ», ООО «СВЕЗА-Лес», ООО «ТД «ТопсХаус», ООО «Группа компаний «УЛК» (бренд RusTimber), ООО «Торговый дом Череповецкого фанерно-мебельного комбината», ООО «Экспресс-партнер».

В день открытия выставки 4 ноября 2019 года стенд «Сделано в России» посетила делегация Торгового представительства РФ во Франции во главе с Торговым представителем Михаилом Юрьевичем Макаровым. Господин Макаров ознакомился с продукцией российских предприятий и обсудил возможности ее продвижения во Франции и Европе.

На выставке российские экспоненты встретились со своими коллегами из международных компаний. Так в рамках деловой программы было проведено более 100 встреч с потенциальными деловыми партнерами. Российские компании смогли установить перспективные бизнес-контакты с представителями отрасли и непосредственно с целевой аудиторией, получили информацию о рынке товаров и услуг для профессионалов строительной промышленности, познакомились с инновациями в строительной отрасли.

Международная строительная выставка BATIMAT завершилась в Париже.

Ее история насчитывает 60 лет, она является главным событием строительной индустрии международного уровня. Крупнейшая деловая платформа с 1959 года объединяет профессионалов в области строительства и архитектуры, которые встречаются, чтобы поделиться опытом и выбрать инновационные продукты и решения для строительства зданий и сооружений.

Традиционно в выставке участвовало более 2000 экспонентов из 50 стран со всех континентов планеты.

11 ноябрь 15:21 | : Разное

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