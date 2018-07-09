Автомобильный тюнинг системы выхлопа отработанных газов

Мощность, которую развивает двигатель автомобиля необходимо как можно эффективнее использовать. В ее распределении учитывается практически всё: и сопротивление воздушного потока, давящего на лобовое стекло при значительной скорости, и геометрия кузова, и трение шин о поверхность дорожного покрытия. Но мало кто знает, что добиться самых оптимальных показателей можно, доработав систему выхлопа автомобиля. Во многом, это сводится к тому, чтобы создать условия для более качественного и полного сгорания топлива и преобразования полученной теплоты. От этого зависит наилучший режим работы двигателя. Те, кто стремится изменить конструкторские недостатки в своём автомобиле, как правило, начинают не с переделки двигателя, а пытаются переделать выхлопную систему, или, говоря проще — «сделать тюнинг».
Тюнинг — переводится с английского, как настройка, переделка, которая улучшает характеристики автомобиля. Следовательно, приверженцы тюнинга — люди, которые знают где есть скрытые резервы и стремятся как можно эффективнее их использовать. А именно, заменить то, что можно усовершенствовать. Рассмотрим два варианта тюнинга, которые обеспечат значительное сокращение сопротивления выхлопной системы: замену выпускного коллектора и замену глушителя особой «банкой». Это позволит как улучшить качественное сгорание топлива, так и изменить «звук» работающей выхлопной системы. При этом, сам тюнинг выхлопных систем в Москве (ЦЕНЫ) позволяет достичь максимума мощности при неизменном потреблении топлива — что, согласитесь, весьма заманчиво.
Заменить выпускной коллектор предпочитают те, кто уверены в том, что именно заводской коллектор «съедает» значительную мощность двигателя. На самом деле, стандартный коллектор может быть причиной низкой мощности двигателя. Если рассмотреть все популярные системы таких «модификаций коллектора», то самыми перспективными (по многим параметрам) можно назвать систему «паук». Эта система хорошо себя зарекомендовала во многих гоночных автомобилях, поскольку даёт возможность быстро получить достаточную мощность мотора. Особенно это заметно при сравнении формы и последовательности соединения выпускных «окон» с приёмными трубами выхлопной системы.
К стандартному двигателю обычно подключён или «длинный паук» (использующий схему 4-2-1), или «короткий паук» — правда в этом случае используется схема 4-1. Спортсмены отдают предпочтение «длинной» модификации, поскольку «короткая» не дает дополнительного прироста мощности в широком диапазоне режима работы двигателя. Однако, если двигатель форсирован, то можно вполне успешно применять и короткую систему.
Тюнинг выхлопных систем
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