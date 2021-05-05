На территориях нацпарков «Кенозерский» и «Онежское Поморье» борются с пожарами

В национальном парке "Кенозерский" и вблизи границ национального парка «Онежское Поморье» обнаружены, локализованы и потушены лесные пожары.
Как сообщает пресс-служба Парка, 7 июля около 15:30 государственным инспектором Юрием Маслобородовым было обнаружено задымление за деревней Уна. Факт пожара был подтвержден с камер наружного наблюдения, установленных на вышках сотовой связи в д. Луда.
На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Парка, вооружённые пожарным оборудованием и инвентарем. Пожар произошёл к югу от озера Волкозеро на территории Северодвинского лесничества. Из-за сильного ветра на Онежском полуострове пожар распространялся очень стремительно, и локализовать его удалось только к 01:00 8 июля. На месте очага возгорания находилось свежее костровище и бутылки из-под спиртного. Возможно, не потушенный полностью костёр стал причиной возгорания. На данный момент идёт дотушивание и окарауливание места пожара приграничного к территории национального парка. Стоит отметить, что сотрудники Парка остановили пожар в 30 метрах от границ национального парка «Онежское Поморье».
Ранее, 23 июня, в Лекшмозерском участковом лесничестве Кенозерского национального парка в районе озера Монастырского произошел лесной пожар, причиной которому послужила сухая гроза. Задымление обнаружил житель деревни Морщихинская Николай Боголепов. Благодаря слаженной работе сотрудников Лекшмозерского лесничества под руководством лесничего Константина Воробьева, пожар был потушен в течение 4 часов. Выгоревшая площадь при этом составила чуть более 2 га.
Руководство Кенозерского национального парка благодарит сотрудников и коллег Константина Воробьёва, Евгения Маринина, Вахрамеева Евгения, Попова Виктора, Кармишина Николая, Кармишина Георгия, Богданова Алексея, Боголепова Александра, Кривополенова Константина, Маслобородова Юрия, Морозова Василия, Борисенко Антона, Двоеглазова Павла, Иконникова Николая за слаженную работу, профессионализм и оперативное реагирование в режиме чрезвычайной ситуации.
«Уважаемые жители и гости заповедных территорий, просим вас строго соблюдать Правила пожарной безопасности в лесах, - призывает руководство Парка в распространенном пресс-релизе. – При возникновении природных пожаров и других чрезвычайных ситуаций на территориях национальных парков «Кенозерский» и «Онежское Поморье» сообщать по телефонам:
Каргопольский сектор, Лекшмозерское участковое лесничество:
Плесецкий сектор, Кенозерское участковое лесничество:
Дежурный инспектор участкового лесничества, телефоны: 8 921 477 89 21
Дежурный инспектор, кордон оз. Почезеро, телефон: 8 921 477 89 66
Лесничество «Национальный парк «Онежское Поморье»:
Дежурный инспектор, кордон д. Луда, телефон: 8 921 081 65 51
Участковый инспектор, Лямецкий участок, телефон: 8 921 470 22 75
Участковый инспектор, Лопшеньгский участок, телефон: 8 921 083 40 39
Участковый инспектор, Летнезолотицкий участок, телефон: 8 818 2 25 75 62
Управление Росприроднадзора по Архангельской области, телефон: 8 921 073 28 86
Единый лесопожарный центр Архангельской области, телефон: 8 800 100 94 00».