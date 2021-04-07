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Соня-зек из архангельской колонии получил довесок к сроку

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 37-летнему осужденному за совершение корыстных преступлений. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного  ч.2 ст.321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении сотрудника мест лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).

Напомним, что 3 февраля 2021 утром в ФКУ ИК-7 УФСИН России по Архангельской области осужденный отказался выполнять требования сотрудника колонии, прибывшего в помещение для подъема осужденных и сопровождения их на завтрак. Желая воспрепятствовать  законным действиям представителя власти, подозреваемый ударил его рукой по голове, причинив тому физическую боль.

Подозреваемый обратился с явкой с повинной, в которой указал, что не хотел рано утром просыпаться, поэтому оказал неповиновение. В содеянном раскаивается.

Приговором Исакогорского районного суда города Архангельска ему назначено наказание с учетом неотбытой части по предыдущему приговору в виде 2  лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Удовлетворен гражданский иск потерпевшего о возмещении морального вреда в размере 3000 рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

20 май 15:47 | : Происшествия

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