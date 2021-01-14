Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Сольвычегодске малыш выпал из окна квартиры на 5 этаже

В ОМВД России «Котласский» поступило сообщение о том, что 12 апреля 2021 года около 11.30 в городе Сольвычегодске из окна пятого этажа выпал мальчик 2019 года рождения. По предварительной информации, пока мама была на кухне, малыш залез на стоящую у окна кровать, с нее – на подоконник, открыл окно и выпал с высоты пятого этажа.


С травмами различной степени тяжести ребенок доставлен в больницу. С семьей работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и представители органов системы профилактики.


Сотрудники УМВД России по Архангельской области очередной раз обращаются к родителям и родственникам несовершеннолетних детей с просьбой не оставлять их без присмотра, тем более в помещениях, где открыты окна и балконные двери. Исключите для ребенка возможность забраться на подоконники. Помните, что москитные сетки, установленные в оконных проемах, воспринимаются детьми как ложная защита. Малыши опираются на сетку, и она падает под весом ребенка, что неизменно приводит к трагедии. Обязательно пользуйтесь специализированными замками или другими системами, которые исключают возможность самовольного открытия окон детьми.


Берегите своих детей!


13 апрель 15:44 | : Происшествия

Главные новости


Ярмарка тщеславия. О кандидатах в мэры Котласа без политесов
Автобус, который идёт в никуда. Учитель и его «Цой»

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2021 (141)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20