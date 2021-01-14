В Сольвычегодске малыш выпал из окна квартиры на 5 этаже

В ОМВД России «Котласский» поступило сообщение о том, что 12 апреля 2021 года около 11.30 в городе Сольвычегодске из окна пятого этажа выпал мальчик 2019 года рождения. По предварительной информации, пока мама была на кухне, малыш залез на стоящую у окна кровать, с нее – на подоконник, открыл окно и выпал с высоты пятого этажа.
С травмами различной степени тяжести ребенок доставлен в больницу. С семьей работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и представители органов системы профилактики.
Сотрудники УМВД России по Архангельской области очередной раз обращаются к родителям и родственникам несовершеннолетних детей с просьбой не оставлять их без присмотра, тем более в помещениях, где открыты окна и балконные двери. Исключите для ребенка возможность забраться на подоконники. Помните, что москитные сетки, установленные в оконных проемах, воспринимаются детьми как ложная защита. Малыши опираются на сетку, и она падает под весом ребенка, что неизменно приводит к трагедии. Обязательно пользуйтесь специализированными замками или другими системами, которые исключают возможность самовольного открытия окон детьми.
Берегите своих детей!