Архангельская пленница. Как это было

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 30-летнего жителя областного центра в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «в, г» ч.2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершенное с применением насилия, опасного для здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия), ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством) и п. «д, з» ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия).
По версии следствия, 16 января 2021 года вечером обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в квартиру в городе Архангельске к бывшей возлюбленной. При помощи единственного комплекта ключей он запер входную дверь, потребовал потерпевшую не покидать жилище и не обращаться за помощью, угрожая в случае неповиновения убийством. При этом он заклеивал потерпевшей рот скотчем, надевал на голову полимерный пакет, а также нанес ей более 40 ударов руками, ногами и подручными предметами по голове и телу, а также не менее трех ударов клинком ножа. В результате его действий потерпевшей причинены множественные телесные повреждения, которые расцениваются как вред здоровью средней тяжести. Благодаря тому, что 18 января 2021 года утром потерпевшая убедила обвиняемого сходить в магазин, она осталась одна в квартире и смогла обратиться за помощью.
В ходе допроса подследственный признал свою вину. Он пояснил следователю, что в процессе общения с бывшей возлюбленной узнал, что она встречается с другим мужчиной, и в порыве гнева избил ее и не выпускал из квартиры.