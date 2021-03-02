Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Лесозаготовительное предприятие из Архангельской области налетело на штраф за экспортные поставки

Управлением Россельхознадзора по Республике Карелия Архангельской области и Ненецкому автономному округу на основании поступившей информации о нарушениях в области карантина растений было привлечено к ответственности предприятие из Архангельской области.

Организация, экспортирующая подкарантинную продукцию в Азербайджанскую Республику, подготовила к отправке пиломатериалы из древесины сосны в количестве 24,53 куб. м без оформления фитосанитарного сертификата, а кроме того, в пиломатериалах была обнаружена кора, что не допускается карантинными фитосанитарными требованиями Азербайджанской Республики.

За нарушение Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О Карантине растений» юридическое лицо, а также должностное лицо предприятия были привлечены к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ с назначением штрафов общей суммой 5500 рублей.

Партия лесопродукции была отгружена на экспорт после устранения выявленных нарушений.

Управление Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу напоминает хозяйствующим субъектам о неукоснительном соблюдении законодательства в области карантина растений и требований стран-импортеров при экспорте подкарантинной продукции.

29 март 14:48 | : Происшествия

Главные новости


Конституционный Суд уточнит, кто есть кто у коренных народов
Деньги любят счёт. Миф о поморском туризме

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2021 (289)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)

Деньги


все материалы
«    Март 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20