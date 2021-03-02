Лесозаготовительное предприятие из Архангельской области налетело на штраф за экспортные поставки

Управлением Россельхознадзора по Республике Карелия Архангельской области и Ненецкому автономному округу на основании поступившей информации о нарушениях в области карантина растений было привлечено к ответственности предприятие из Архангельской области.
Организация, экспортирующая подкарантинную продукцию в Азербайджанскую Республику, подготовила к отправке пиломатериалы из древесины сосны в количестве 24,53 куб. м без оформления фитосанитарного сертификата, а кроме того, в пиломатериалах была обнаружена кора, что не допускается карантинными фитосанитарными требованиями Азербайджанской Республики.
За нарушение Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О Карантине растений» юридическое лицо, а также должностное лицо предприятия были привлечены к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ с назначением штрафов общей суммой 5500 рублей.
Партия лесопродукции была отгружена на экспорт после устранения выявленных нарушений.
Управление Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу напоминает хозяйствующим субъектам о неукоснительном соблюдении законодательства в области карантина растений и требований стран-импортеров при экспорте подкарантинной продукции.