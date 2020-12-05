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Неужели он? На пепелище в деревне Ижма найдено тело известного мужчины

Сегодня ночью в частном деревянном доме у деревни Ижма Приморского района произошло возгорание.  После тушения пожара на месте происшествия обнаружены останки мужчины. По данному факту Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, личность погибшего, причины его смерти и возгорания дома, и по результатам проверки  принять процессуальное решение.

По предварительной информации очаг возгорания находился внутри дома.

По информации члена Ассоциации независимых СМИ «Вольное дело» ИА «Эхо севера», найденное на пепелище тело может принадлежать известному архангельскому адвокату Леониду Кожевникову, участнику многих резонансных судебных процессов… рядом найдена его золотая цепочка. Информация сейчас проверяется.

 

12 март 10:33 | : Происшествия

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