У архангельского Гнедышева появился северодвинский последователь

Впрочем, бывший министр образования Архангельской области, попавшийся на интимной переписке с несовершеннолетними, содержавшей элементы порнографии, тоже родом из города корабелов. Но не будем проводить территориальные аналогии.
Как сообщает ИА «Беломорканал», бывший сотрудник ОМВД Северодвинска Б. подозревается в распространении порнографии. Ведя в социальной сети переписку интимного свойства с несовершеннолетней, он послал ей фотографию мужских причиндалов (предположительно своих) в эрегированном состоянии.
Это случайно увидела мать девочки и забила тревогу.
Подозреваемый отбояривается тем, что де на странице девочки не было никаких опознавательных знаков о ее возрасте, а также фотографий, и он будто бы не знал о ее возрасте.
Развратник уже уволен из органов, находится под следствием и помещен под домашний арест.
Напомним, упомянутый выше высокий чиновник тоже дожидается суда на домашнем питании. Защита добилась такой формы содержания, мотивировав это нравами наших следственных изоляторов – мужчин с подобным обвинением там, мягко говоря, не жалуют.