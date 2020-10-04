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У архангельского Гнедышева появился северодвинский последователь

Впрочем, бывший министр образования Архангельской области, попавшийся на интимной переписке с несовершеннолетними, содержавшей элементы порнографии, тоже родом из города корабелов. Но не будем проводить территориальные аналогии.

Как сообщает ИА «Беломорканал», бывший сотрудник ОМВД Северодвинска Б. подозревается в распространении порнографии. Ведя в социальной сети переписку интимного свойства с несовершеннолетней, он послал ей фотографию мужских причиндалов (предположительно своих) в эрегированном состоянии.  

Это случайно увидела мать девочки и забила тревогу.

Подозреваемый отбояривается тем, что де на странице девочки не было никаких опознавательных знаков о ее возрасте, а также фотографий, и он будто бы не знал о ее возрасте.

Развратник уже уволен из органов, находится под следствием и помещен под домашний арест.

Напомним, упомянутый выше высокий чиновник тоже дожидается суда на домашнем питании. Защита добилась такой формы содержания, мотивировав это нравами наших следственных изоляторов – мужчин с подобным обвинением там, мягко говоря, не жалуют.

 

23 декабрь 16:31 | : Происшествия

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